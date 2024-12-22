Sarıkamış şehitlerine saygı nöbeti

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Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılında üniversite öğrencileri, sıfırın altında 12 derecede kar yağışı altında saygı nöbeti tutarak şehitleri andı.

Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu önünde toplanan öırenciler, Alisofu Şehitliği'ne yürüdü. Şehitlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Törende konuşan Kars Valisi Ziya Polat, 22 Aralık'ın en soğuk gün olduğunu söyleyerek, "Bugün Sarıkamış Harekatı'nın başladığı gün, on binlerce yüreğimizin donduğu gündür. Tabii bu devlet için, bu millet için, ezan için, bayrak için şehadet şerbeti içen, beyaz kefen giyen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Sarıkamış, Türk tarihinin en dondurucu günüydü" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından temsili nöbet değişimi yapıldı. Anma töreni, asker kıyafeti giyen öğrencilerin künyelerini sayarak nöbeti değişimi yapması ve ay-yıldızlı Türk bayrağını öperek birbirlerine teslim etmesi ile sona erdi. - KARS