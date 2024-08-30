Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlen törene Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Zafer Akkaş, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Gözeger, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve sivil erkanla vatandaşlar katıldı.

Protokol üyelerinin Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan programın ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Törenin ardından Kaymakam Enis Aslantatar ve protokol üyeleri Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliği ziyaret edilerek şehitler için dua edildi. - KARS