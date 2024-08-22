Sarıkamış'ta Deprem Farkındalığı Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Deprem Farkındalığı Eğitimleri Devam Ediyor

Sarıkamış\'ta Deprem Farkındalığı Eğitimleri Devam Ediyor

Sarıkamış ilçesinde Kars AFAD tarafından düzenlenen deprem farkındalığı eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerde vatandaşlara deprem anında alınması gereken önlemler ve ilk yardım teknikleri anlatılıyor.

22.08.2024 14:41
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Sarıkamış'ta, Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen deprem farkındalığı eğitimleri sürüyor. Eğitimler, vatandaşların deprem anında alması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve olası bir afet durumunda daha hazırlıklı olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Kars AFAD İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış ilçesinde organize edilen eğitimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde, deprem anında nasıl davranılması gerektiği, güvenli alanların nasıl tespit edileceği ve ilk yardım teknikleri gibi konular detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AFAD deprem farkındalık tırını ziyaret ederek AFAD Müdürü Ömer Bozkurt'tan bilgi aldı.

Eğitimlerin önemine dikkat çeken Kaymakam Aslantatar, "Kars ve Sarıkamış gibi deprem riskinin olduğu bölgelerde bu tür eğitimler hayati önem taşıyor. Amacımız, vatandaşlarımızı bilgilendirerek, olası bir afette zarar görmelerini en aza indirmek" dedi.

Eğitimlere katılan vatandaşlar, uygulamalı olarak öğrendikleri bilgiler sayesinde kendilerini daha güvende hissettiklerini belirttiler. Ayrıca, eğitimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği ve tüm Kars halkının bu eğitimlere katılması gerektiği vurgulandı.

Sarıkamış'ta AFAD tarafından verilen eğitimlerle, şehirdeki deprem farkındalığının artırılması ve afetlere karşı toplumsal bilincin güçlendirilmesi hedefleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıkamış'ta Deprem Farkındalığı Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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