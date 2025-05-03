Sarıkaya'da Kudüs İçin Hayır Çarşısı - Son Dakika
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Sarıkaya'da Kudüs İçin Hayır Çarşısı

Sarıkaya\'da Kudüs İçin Hayır Çarşısı

Sarıkaya'da düzenlenen hayır çarşısıyla Filistin'e destek sağlanacak, gelir yardıma aktarılacak.

03.05.2025 13:23
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Kudüs ve Filistin'e destek amaçlı hayır çarşısı kuruldu.

Sarıkaya Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Kur'an Kursu eğitmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı yiyecekler ve eşyalarla oluşturulan stantlarda satış yapıldı. Satışlardan elde edilen gelirle Filistin'de zulme uğrayan Müslümanlara destek verilmesi amaçlanıyor.

Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren, etkinlikte stantları ziyaret etti. Elveren hayır çarşısının düzenlenme amacı hakkında bilgilendirmede bulundu. Elveren "Beştepe Camiimizin yanında merkeze bağlı Beştepe Kur'an Kursumuzdaki öğrenciler, hoca hanımın rehberliğinde Gazze'deki Filistin'deki kardeşlerimize bir yardım ve hayır çarşısı düzenleme fikrini iletti. Biz de bunu münasip gördük. Çünkü Kudüs bizim için Mekke kadar önemli Medine kadar önemli bir şehir. Bugün İsrail'in zulmü altında yaşamaya çalışan kardeşlerimizin maddi olarak biraz daha yanlarında olduğumuzu göstermek adına buradaki bayan kardeşlerimizin hazırladıkları bir kısmı yiyeceklerden oluşan bir kısmı el işi şeklinde göz nurlarını akıtarak hazırladıkları birtakım malzemeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunarak elde ettiğimiz geliri Kudüs'teki kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ulaştırmayı planlıyoruz" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıkaya'da Kudüs İçin Hayır Çarşısı - Son Dakika

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