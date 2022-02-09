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Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı toprağa verildi - Son Dakika

Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı toprağa verildi

09.02.2022 15:55
Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı toprağa verildi

Tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde 74 yaşında vefat eden Saruhanlı eski belediye başkanlarından Halil Yaralı'nın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde 74 yaşında vefat eden Saruhanlı eski belediye başkanlarından Halil Yaralı'nın cenazesi toprağa verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde dün vefat eden Yaralı'nın cenazesi Saruhanlı Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından merkez mezarlığında toprağa verildi. Yaralı'nın cenaze törenine, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yaralı, 1984 ile 1994 yılları arasında Saruhanlı'da iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı. - MANİSA

Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı toprağa verildi
Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı toprağa verildi
Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı toprağa verildi
Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı toprağa verildi
Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı toprağa verildi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Saruhanlı, Cenaze, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı toprağa verildi - Son Dakika


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