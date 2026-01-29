Çarşamba'da içme suyu hattı yenileme çalışması - Son Dakika
Çarşamba'da içme suyu hattı yenileme çalışması

29.01.2026 13:58  Güncelleme: 14:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çarşamba-Ayvacık karayolu mevkiinde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına başladı. Mevcut 600 mm çapındaki hat 800 mm çapındaki düktil boruyla değiştiriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin, Çarşamba-Ayvacık karayolu mevkiinde yürüttüğü içme suyu hattı yenileme ve bağlantı çalışmaları havadan görüntülendi.

Çarşamba ilçesinin batı ve doğu yakasına içme suyu sağlayan mevcut 600 milimetre çapındaki CTP borunun, 800 milimetre çapında düktil boru ile yenilenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde planlı su kesintisi uygulanırken, ekipler sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun mesaiye başladı.

İçme suyu ana hattının mevcut sisteme bağlantısının yapılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, saat 08.00 ile gece 00.00 arasında ilçenin batı ve doğu yakasında planlı su kesintisi uygulanıyor. Ekiplerin yoğun ve titiz çalışmaları ise havadan görüntülendi.

SASKİ önceden duyurmuştu

SASKİ tarafından yapılan açıklamada, Çarşamba ilçesinin batı ve doğu yakasına içme suyu temin eden mevcut 600 milimetre çapındaki hattın, daha sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temini amacıyla 800 milimetre çapında düktil boru ile yenileneceği ve bu kapsamda 29 Ocak günü ilçe genelinde planlı su kesintisi yaşanacağı duyurulmuştu.

Çalışmalar gece yarısına kadar sürecek

Yetkililerden alınan bilgilere göre, çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdüğü, bağlantı işlemlerinin tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceği belirtildi. Ekiplerin, sürecin en kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsun, Yerel, Son Dakika

