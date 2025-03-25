Savaş Başçoban'ın Yaşam Mücadelesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Savaş Başçoban'ın Yaşam Mücadelesi Devam Ediyor

Savaş Başçoban\'ın Yaşam Mücadelesi Devam Ediyor

Erzurumspor U16 Takımı Teknik Direktörü Savaş Başçoban, Trabzon'da beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakımda tedavi altında. Kardeşleri, hastanede kendilerine destek olan isimlere teşekkür ziyaretinde bulundu.

25.03.2025 12:51  Güncelleme: 12:54
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31 Ocak 2025 tarihinde Trabzon'da geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakımda tedavi gören Erzurum spor U16 Yaş Teknik Direktörü Savaş Başçoban'ın yaşam mücadelesi sürüyor. Başçoban'ın kardeşleri bu süreçte yoğun mesai harcayan isimleri unutmadı.

Erzurumspor U16 Yaş Takımı Teknik Direktörü Savaş Başçoban'ın yaşam mücadelesi devam ediyor. Trabzon KTÜ Farabi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören ve önümüzdeki günlerde tedavi için Erzurum'a getirilecek olan Savaş Başçoban'ın kardeşleri bu süreçte kendilerine destek olan ve yoğun mesai harcayan isimleri unutmadı.

Kaya Başçoban, Kürşat Başçoban ve Şener Başçoban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, 112 Ambulans Başhekimi Dr. Soner Furkan Taş ile Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Tekin'e nezaket ziyaretinde bulunarak vefalı davranışları için teşekkür ettiler. Ziyaretlerde Erzurumspor U19 Yaş Teknik Direktörü Alpaslan Topcu ile Erzurumssporlular Taraftar Grubu Lideri Kürşat Çetin de yer aldı.

Çakmur hep yanımızda oldu

Trabzon'da yaşam mücadelesi veren Erzurumspor U16 Takımı Teknik Direktörü Savaş Başçoban'ın kardeşi Kaya Başçoban, "Canımız ciğerimiz Savaş Başçoban hastaneye kaldırıldığı andan itibaren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur, hep yanımızda oldu. Çok ilgilendi. Halen daha yakın ilgisi bizimle. Biz de Başçoban ailesi olarak değerli il müdürümüze teşekkür ettik" dedi.

Dal sürecin başından beri yakından takip ediyor

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'ı da ziyaret eden Kaya Başçoban, Kürşat Başçoban ve Şener Başçoban, Erzurumspor U19 Yaş Teknik Direktörü Alpaslan Topcu ile Erzurumssporlular Taraftar Grubu Lideri Kürşat Çetin, Savaş Başçoban'ın hasteneye kaldırıldığı dakikadan itibaren yakın takibini sürdüren ve her türlü desteği veren Dal'a teşekkür ettiler. Kaya Başçoban, "Kulüp Başkanımız Ahmet Dal, hep yanımızda oldu. Her dakika her saniye Savaş hocanın sağlığı hakkında bilgi aldı. Hastane yetkilileri ile doktorlarla görüştü" diye konuştu.

Başçoban, ayrıca Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Trabzon Belediyesi, Trabzonspor Kulübü, Trabzonspor Kulübü Sağlık ekibi, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Erzurum'daki tüm spor camiasına ilgi, destek ve duaları için teşekkür etti.

Taş ve Bedir'e teşekkür

112 Ambulans Müdürü Dr. Soner Furkan Taş ile İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'e de teşekkür eden Başçoban ailesi, yakın ilgi ve destekleri için iki bürokrata müteşekkir olduklarını söylediler.

Erzurum'a getirilecek

31 Ocakta Erzurumspor FK U17 yaş grubu Gelişim Müsabakası için Ordu'ya giderken Trabzon'da beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Erzurumspor U16 Teknik sorumlusu Savaş Başçoban, Trabzon KTÜ Farabi Hastanesinde ameliyata alınmıştı. Başçoban, önümüzdeki günlerde Erzurum'a getirilecek ve tedavisine Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde devam edilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Savaş Başçoban'ın Yaşam Mücadelesi Devam Ediyor - Son Dakika

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