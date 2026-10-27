Savcı, Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu'na beraat, araç engellemeye ceza istedi - Son Dakika
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Savcı, Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu'na beraat, araç engellemeye ceza istedi

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Savcı, Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu\'na beraat, araç engellemeye ceza istedi
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Savcı, Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu\'na beraat, araç engellemeye ceza istedi
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Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu hakkında Çağlayan Vadisi'ndeki maden arama çalışması nedeniyle açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Çervatoğlu için kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraat, araç engelleme suçundan ceza talep etti.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu hakkında, Çağlayan Vadisi'ndeki içme suyu kaynakları yakınında izinsiz maden arama çalışması yaptıkları belirtilen TÜPRAG Metal Madencilik çalışanlarının araçlarının durdurulması nedeniyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Çervatoğlu hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraat, "ulaşım aracının hareketini engelleme" suçundan ise ceza talep etti.

Pazar 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Çervatoğlu ve beraber yargılandığı belediye çalışanı Faruk Büyükkurt Terzi ile avukatları katıldı. Duruşmayı YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, çevre ve doğa savunucuları, çeşitli belediye başkanları, siyasi parti ve meslek örgütü temsilcileri de takip etti.

Çervatoğlu duruşmada, 21 Temmuz 2025'te Fındıklı'nın içme suyu kaynaklarının bulunduğu ve birinci derece doğal SİT alanı olan Çağlayan Vadisi'nde kimliği ve çalışma amacı bilinmeyen kişilerin bulunduğu bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi. Köylülerin sorularına yanıt vermeden araçlarıyla uzaklaşan kişilerin bulunduğu bölgeye gittiğini ve kolluk kuvvetlerine haber verdiğini anlatan Çervatoğlu, bu kişilerin daha sonra TÜPRAG Metal Madencilik adına çalıştıklarının anlaşıldığını ifade etti.

Çervatoğlu, numune alınan alanların konumunun, gerekli ruhsat ve izinlerin bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Çervatoğlu, yolun kapatılmadığını, duraklamanın kısa süreli olduğunu ve kişileri alıkoyma amacı taşımadığını savundu. Çervatoğlu, malzemelerin zorla alınmadığını, kendi rızalarıyla teslim edildiğini ve daha sonra kolluk kuvvetlerine verildiğini ileri sürdü.

"ÇEVREYİ VE HALK SAĞLIĞINI KORUMAK GÖREVİMİZ"

Belediye başkanlığı sorumluluğunun yalnızca belediye hizmetleriyle sınırlı olmadığını belirten Çervatoğlu, içme suyu kaynaklarının, ormanların, derelerin, tarım alanlarının ve halk sağlığının korunmasının da görevleri arasında olduğunu söyledi. Çervatoğlu, Fındıklı'da ekolojik yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Viçe Çevre Meclisi'nin (VİÇEM) üyesi olduğunu hatırlattı.

Madencilik faaliyetlerine karşı tutumunun yalnızca şirketin yabancı sermayeyle bağlantılı olmasına dayanmadığını ifade eden Çervatoğlu, kamu yararının, çevresel etkilerin ve hukuka uygunluğun esas alınması gerektiğini savundu.

Üzerine atılı suçların kanuni ve maddi unsurlarının oluşmadığını belirten Çervatoğlu, müdahalesinin kamu görevini yerine getirme ve çevreyi koruma amacı taşıdığını ifade ederek beraatini talep etti.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Çervatoğlu hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraat, ulaşım aracının hareketini engelleme suçundan ise ceza istedi.

"MADEN ŞİRKETİ KANADA'DA AĞAÇ DALI KESEMİYOR"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Çervatoğlu, davada yalnızca kendisinin değil, Fındıklı halkının da yargılandığını belirterek şunları söyledi:

"Savcı mütalaasını verdi, dava 14 Aralık'ta sonuçlanacak. Savcı, kişi hürriyetini kısıtlamaktan beraatimi, ulaşım aracını trafikte engellemekten ise cezalandırılmamızı istedi. Muhtemelen ceza çıkacak, görünen o. Kanadalı, Amerikalı, İsrailli olursunuz, yeter ki Türkiye coğrafyalarında Türk, Laz, Çerkez, Kürt olmayın. Çünkü bunlardan olursanız cezalandırılırsınız ama Amerikalı, İsrailli Yahudi, Alman, Gürcü olun, gelin bu ülkede istediğinizi yapın, bunların cezası yok. Bunlar mükafatlandırılıyor, ödüllendiriliyor. Maden şirketi Kanada'da bir tane ağacın dalını kesemezken burada Türkiye mahkemelerinde bizi mahküm edecekmiş. O da bizim halkımıza karşı onurumuz olsun."

Kaynak: ANKA
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