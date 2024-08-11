Şavşat'ta 1. Kültür ve Sanat Festivali Başladı

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin Şavşat'ta 1'inci Kültür ve Sanat Festivali sürüyor. Kocabey Yaylası Sahara piknik alanında devam eden şenlikte konuşan Sol Parti MYK üyesi Alper Taş, "Arkadaşlar, Şavşat Kültür Sanat Evi, kültürün merkezi sanatın merkezi edebiyatın merkezi şiirin merkezi, sohbetin merkezi yaratıcılığın merkezi. Lütfen Şavşatlılar kültür ve sanat evimize sahip çıkalım ki daha büyük buluşmalar daha güzel bulaşmalar yaratabilelim ve o yüzden sevgili kadınlar Şavşat kültür sanat evi sizindir" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 1'inci Kültür Sanat Şenliği başladı. Üç gün sürecek olan festivalde panel, kitap söyleşileri ve konserler gibi çeşitli etkinlikler yapılacak.

Şenliğe katılan Sol Parti MYK üyesi Alper Taş, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şavşat Kültür Sanat Evi yeni kuruldu ve kurulduktan hemen sonra burada bizleri kadın- erkek çoluk- çocuk yaşlı- genç bütün kimliklerimizle bütün zenginliklerimizle bizi bu gün bir araya getirdi. Bakın burada Kadıköy Atölye var ve Kadıköy Atölyeden gelen arkadaşlarımız var ve çocuklarla çok güzel atölyeler yapıyorlar. Lütfen çocuklarınızı buraya getirin ve çocuklarda bugünden nasiplensinler. Arkadaşlar Şavşat Kültür Sanat Evi kültürün merkezi, sanatın merkezi, edebiyatın merkezi, şiirin merkezi, sohbetin merkezi, yaratıcılığın merkezi. Lütfen Şavşatlılar, kültür ve sanat evimize sahip çıkalım ki daha büyük buluşmalar daha güzel bulaşmalar yaratabilelim. O yüzden sevgili kadınlar Şavşat kültür sanat evi sizindir. Sevgili çocuklar Şavşat kültür sanat evi sizindir. Sevgili gençler kültür ve sanat evi sizindir. Çünkü Şavşat kadınlarındır, çünkü Şavşat çocuklarındır ve çünkü Şavşat gençliğindir geleceğindir, saygılar sunuyorum sevgiler sunuyorum hepinizi bu güzelliğinizi birliğinizi alkışlıyorum."

" Karadeniz'de bir kardeşlik bağı kuruyoruz"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, şunları kaydetti:

"Şavşat Kültür Sanat Evi'ne çok çok teşekkür ediyorum kendimi ev sahibi gibi hissettim hepimiz hoş bulduk. Şavşat'ın dereleri her ne kadar Fındıklıya akmamış olsa da Karadeniz'de bir kardeşlik bağı kuruyoruz. Fındıklı'da büyüttüğümüz meçi kültürünü yani imece kültürünü yani burada aşlarımız ekmeklerimiz tencerelerimiz farklı kaynasa bile gece yarısında o tencere pişen yemeğin ortak yenme kültürünü hissetmek bu ülkenin yarınlarına olan umudumuzu daha da pekiştiriyor. Bu kadar baskının ve zulmün olduğu bir ülkede bu güzel etkinlik ve güzel dayanışma ve bu güzel paylaşım doğmamış çocuklarımıza olan borcumuz ve onlara olan inancımızla ve onların geleceğidir ve hepinize saygılar sunuyorum ve teşekkür ediyorum."

Sinoplu vatandaş " İstanbul'dan geliyorum, eşim buralı ben Sinoplu'yum. Festival çok güzel ve daha çok Şavşat'a geliyorum ve gelebilecek olan insanları bekleriz" dedi.

Sevda Dursun, "Emeği geçen herkese ve Şavşat Kültür Sanat Evi'ne teşekkür ediyorum. Şavşat'ın böyle güzel bir festivale ihtiyacı vardı" diye konuştu.

Necmettin Yenigül "Hopalıyım Şavşat Kültür Sanat Evi'nin festivalini duydum ve katılıyorum. Arkadaşlara teşekkür ediyorum sağ olsunlar var olsunlar" şeklinde konuştu.