Savunma ve Enerjide İş Birliği Anlaşması - Son Dakika
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Savunma ve Enerjide İş Birliği Anlaşması

Savunma ve Enerjide İş Birliği Anlaşması

SAHA EXPO 2024'te EÜAŞ ve SSB arasında elektrik üretimi için önemli bir iş birliği imzalandı.

23.10.2024 10:05
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Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ilk gününde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve TEI arasında önemli bir iş birliği anlaşması imzalandı.

EÜAŞ'ın elektrik üretim tesislerinde ihtiyaç duyduğu teknik altyapının milli kaynaklarla sağlanması için önceki mart ayında Savunma Sanayii Başkanlığı ve EÜAŞ arasında 'Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na Kaynak Aktarılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' imzalanmıştı. Farklı endüstrilerin, savunma sanayi ekosisteminden yararlanmalarına zemin hazırlayan bu protokolün devamı niteliğinde olan 'Elektrik Üretim Türbinleri Bakım Onarım Lojistik Destek Projesi Sözleşmesi' ise SAHA EXPO 2024'ün ilk gününde imzalandı. Bu çerçevede; EÜAŞ envanterinde bulunan gaz ve buhar türbinlerinin arızi bakımları, periyodik bakım-onarımları, modifikasyonları ve malzeme temini TEI tarafından sağlanacak.

"Savunma sanayisi, devletin ciddi kaynak ayırması gereken bir sektörken ticarileştirilen projeler sayesinde daha hızlı ilerliyor"

Törende söz alan Savunma Sanayii Başkanlığı Havacılık Sistemleri Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, "Bu sözleşme sayesinde EÜAŞ ile güzel bir başlangıç yapıyoruz. Savunma ürünleri, geliştirmesi pahalı ürünler. Bu ürünleri ticari hayatta da kullanabildiğimiz zaman dört ayağı yere basan bir hale geliyor. Savunma sanayisi, devletin ciddi kaynak ayırması gereken bir sektörken ticarileştirilen projeler sayesinde daha hızlı ilerliyor. Bu vesileyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve EÜAŞ'a şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu projelerin kapsamını genişleterek devamını getireceğiz. Diğer kamu kuruluşlarımızın benzer ihtiyaçlarını da savunma sanayi ekosistemimizde sağladığımız imkanlarla karşılayacağız" dedi.

"Teknolojide dışa bağımlılıktan kurtulma yolunda önemli bir mesafe kat etmiş olacağız"

İmza törenindeki konuşmasında EÜAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Zafer Benli, enerji ve savunma sanayinin milli güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, "Tıpkı 20 yıl önce savunma sanayiinde olduğu gibi enerji teknolojilerinde büyük oranda dışa bağımlıyız. Özellikle son 20 yılda yapılan hamlelerle dünyada örnek gösterilen bir konuma gelen savunma sanayi ekosistemimizin sahip olduğu bilgi birikiminin enerji sanayii tarafında kullanılmasıyla inşallah ülke politikalarımızın da amaçladığı gibi teknolojide dışa bağımlılıktan kurtulma yolunda önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. Başta Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Enerjide bağımsızlık oldukça stratejik bir konu"

Törendeki konuşmasında TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ise, şunları söyledi:

"2007-2008 yıllarında Türkiye'nin ilk nikel süper alaşım türbin kanadı Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK MAM ve EÜAŞ iş birliği ile geliştirilmiş; üretilen ilk kanatçık Ambarlı'da yer alan elektrik santralinde devreye alınmıştı. Bu kanatçık 12 bin saatin üzerinde çalışma süresine ulaşmış olup halen faal durumdadır. Enerji sektöründe başlanan bu proje daha sonra TEI'de, havacılık motorlarında kullanılan türbin kanatçıklarının geliştirmesiyle genişletildi. Şimdi, Savunma Sanayii Başkanlığımızın destekleriyle bir adım daha ileri taşıdığımız bu teknolojiyi tekrar enerji sektörüne aktaracağız. Enerjide bağımsızlık oldukça stratejik bir konu ve bu proje sayesinde bu alanda da önemli ilerlemeler kaydetmiş olacağız. Bu örnek projede emeği geçen tüm kurumlara ve çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından günün anısına gerçekleşen fotoğraf çekiminden sonra imza töreni sona erdi. Düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayii Başkanlığı Havacılık Sistemleri Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, EÜAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Zafer Benli, Savunma Sanayii Başkanlığı Motor ve Güç Sistemleri Daire Başkanı Mesude Kılınç, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, EÜAŞ Doğalgaz Santralları Daire Başkanı Veysel Geylani ile kurum ve firma yetkilileri katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Yerel, TEI, Son Dakika

Son Dakika Yerel Savunma ve Enerjide İş Birliği Anlaşması - Son Dakika

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