Sedat Peker'i tehdit videolarıyla tanınan Cenk Çelik'i vuran saldırgan yakalandı! Vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Sedat Peker'i tehdit videolarıyla tanınan Cenk Çelik'i vuran saldırgan yakalandı! Vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

22.09.2022 21:26

Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla tanınan Cenk Çelik, İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıya uğramıştı. Hastanede yaşam savaşı veren Çelik'in vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Arkadan yaklaşarak Çelik'i kafasından vuran 19 yaşındaki Özgür B., polis ekiplerince yakalandı.

Ümraniye'de sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik'i vuran zanlı yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN KILIK DEĞİŞTİRMİŞ

Polis ekipleri, ilk olarak olayın yaşandığı yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Zanlının kaçış güzergahı üzerinde çalışma yapan ekipler, önce şüpheliye ait bir şapkayı daha sonra da pantolonu buldu. Yakalanmamak için kıyafetlerini değiştirdiği görülen zanlının pantolonunun cebinde kaldığı otelin kartı bulundu.

Sedat Peker'i tehdit videolarıyla tanınan Cenk Çelik'in vurulma anı ortaya çıktı

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Otelde kaldığı odada inceleme yapan polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şahsın 19 yaşındaki Özgür B. olduğu, şüphelinin geçtiğimiz Ağustos ayında Adana'da bir cinayet olayına karıştığı ve bu sebeple aranmasının olduğu belirlendi.

Sedat Peker'i tehdit videolarıyla tanınan Cenk Çelik'in vurulma anı ortaya çıktı

EDİRNE'DE YAKALANDI

Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, Özgür B.'nin bir taksiye binerek Edirne'ye gittiği belirlendi. Yurtdışına kaçmak üzere olduğu öğrenilen Özgür B., Edirne'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: İHA

Cenk Çelik, Ümraniye, Edirne, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sedat Peker'i tehdit videolarıyla tanınan Cenk Çelik'i vuran saldırgan yakalandı! Vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sedat Peker'i tehdit videolarıyla tanınan Cenk Çelik'i vuran saldırgan yakalandı! Vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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