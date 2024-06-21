Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı: "Şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı: "Şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın"

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, şehit olmadan 3 gün önce vasiyetini söylediği ortaya çıktı.

21.06.2024 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un, şehit olursa bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmasını istediği görüntüleri ortaya çıktı.

ŞEHİDİMİZİN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Pençe Kilit operasyon bölgesinde dün yapılan arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensupları ile girilen temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberinin ardından şehidin vasiyeti de ortaya çıktı.

"ŞEHİT OLURSAM BİR AFRİKA ÜLKESİNE SU KUYUSU AÇTIRIN"

Arkadaşları tarafından şehit olmadan 3 gün önce kaydedilen görüntülerde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, "Volkan" isimli arkadaşının rüyasında kendisini şehit olarak gördüğünü anlattı. Şehidin ise, "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dediği öğrenildi.

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, yarın öğle namazına müteakip Onkişubat ilçesi Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA

Astsubay Çavuş, Kahramanmaraş, Operasyon, Piyade, Afrika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı: 'Şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın' - Son Dakika


22:44 İstanbul’un göbeğinde kuduz şüphesi Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı İstanbul'un göbeğinde kuduz şüphesi! Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı
21:25 Tatilciler dönüş yolunda İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
20:04 CHP’li belediyede hamile kadına çöp sürgünü CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü
19:39 İsrail Refah’ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı İsrail Refah'ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı
22:36 Montella’ya ’’Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı’’ diye soruldu Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi Montella'ya ''Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı?'' diye soruldu! Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi
21:44 Herkes su sanıyordu İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş
20:11 Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı
19:45 Jayden Oosterwolde’den Galatasaray iddialarına bomba yanıt Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına bomba yanıt
18:42 Polonya’ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etti Polonya'ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti
18:37 CHP Genel Başkanı Özel, MHP’li ismin tabutunu taşıdı CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin tabutunu taşıdı
18:34 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınlarında 500’den fazla koyun telef oldu Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 500'den fazla koyun telef oldu
18:28 İstanbul’da emekli polis memurunu öldüren ve film setine baskın yapan 10 kişi yakalandı İstanbul'da emekli polis memurunu öldüren ve film setine baskın yapan 10 kişi yakalandı
17:57 İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı konuştu İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı konuştu
17:57 EURO 2024’te nefes kesen maç Ukrayna’dan müthiş geri dönüş EURO 2024'te nefes kesen maç! Ukrayna'dan müthiş geri dönüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 22:58:51. #1.12#
SON DAKİKA: Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı: "Şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement