Şehit 18 bebek ve çocuk anısına kütüphane kuruldu - Son Dakika
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Yerel

Şehit 18 bebek ve çocuk anısına kütüphane kuruldu

Şehit 18 bebek ve çocuk anısına kütüphane kuruldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda şehit düşen 18 bebek ve çocuğun anısına kütüphane kuruldu.

22.11.2024 09:03
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda şehit düşen 18 bebek ve çocuğun anısına kütüphane kuruldu.

İlçenin Dilekli köyünde bulunan Mehmetçik İlk ve Ortaokulunun bahçesinde bulunan anaokulunun içinde şehit 18 bebek ve çocuğun anısına donanımlı bir kütüphane oluşturuldu. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle oyuncak ve materyallerle donatılan kütüphane, "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi" adıyla açıldı.

İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ve Hakkari Valisi Ali Çelik'in katılımıyla "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi" açıldı. Duvarlarına şehit 18 şehit bebek ve çocuğun ismi yazılan kütüphaneyle ilgili açıklamalarda bulunan Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, "İlçemizde çok güzel ve çok anlamlı bir kütüphane açıldı. Bugün duygu seli içinde olan bir gün yaşıyoruz. Dikkat etmişseniz 0 yaştan 7 yaşa kadar şehit edilen bebek ve çocuk isimleri yer alıyor. Bu anlamlı kütüphaneyi bize kazandıran İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir kütüphane, ben çok duygulandım. Allah tüm şehitlerimize rahmet, mekanlarını cennet eylesin" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit 18 bebek ve çocuk anısına kütüphane kuruldu - Son Dakika


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