Şehit ailelerinden örnek dayanışma: Aynı acıyı paylaştıkları aile için birlikte inşaatta çalışıyorlar

Çankırı'da Şehit Emrah Ersoy'un en büyük hayali olan ve ailesi için yaptırmak istediği evin inşaatında 3 şehit yakını gönüllü olarak çalışıyor. Örnek bir dayanışmaya imza atan şehit aileleri, inşaatta gün boyunca birlikte ter döküyor.

5 Mart 1999 tarihinde dönemin Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e yönelik düzenlenen bombalı terör suikastı sırasında şehit düşen Emrah Ersoy'un ailesi tarafından, Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Ahlat köyünde inşa edilen evin inşaatında diğer şehit aileleri gönüllü olarak çalışıyor. Şehit Hatice Ünal'ın babası İbrahim Ünal, Şehit Alparslan Bayram'ın kardeşi Hilmi Bayram ve Şehit Mustafa Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, inşaatta birlikte çalışarak, Şehit Emrah Ersoy'un şehit olmadan önce ailesi için yaptırmanın hayalini kurduğu evi inşa ediyor. İnşaatı kısa sürede tamamlamayı hedefleyen şehit aileleri, Muzaffer Ersoy ve ailesinin yeni evlerine en kısa sürede kavuşmasının hayalini kuruyor.

"Yağmur, çamur, kar demeden burada çalıştılar"

Şehit Emrah Ersoy'un babası Muzaffer Ersoy, "Oğlum, 5 Mart 1999'daki bombalı saldırıda şehit oldu. Köye çok özendiği ve şu anda kabri orada olduğu için, annesi de mezarına daha kolay gidip gelebilsin diye bu evin yapımına başladık. Zaten buraya da onun ismini vereceğiz. Bu bizim en büyük hayalimizdi. Arkadaşlarımızın, dernek ve vakıf başkanlarımızın emeği ve mücadelesiyle bunu hayata geçiriyoruz. Yağmur, çamur, kar demeden burada çalıştılar, hepsinden Allah razı olsun. Evi şimdilik göründüğü aşamaya kadar getirebildik. Çatıyı kapattık, duvarları ördük, pencerelerin doğramalarını taktık, içeride hala birçok eksiğimiz olsa da dış cephesini tamamladık. İç kısmı için de Allah büyük, inşallah destek olanların çabası ve katkısıyla evin yapımına devam edeceğiz. Terörle Mücadele Derneğimizin ve vakıf başkanlarımızın öngörüsü ve mücadelesi sayesinde, büyük bir gayretle bu işe giriştik. Halkımızdan da çok büyük destek alıyoruz. İl dışından şehit babaları, şehit kardeşleri ve pek çok gönüllü yardıma geliyor. Hepsine tek tek teşekkür eder, Allah razı olsun derim. Destekleriyle bizi çok gururlandırıyorlar" dedi.

"Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık"

Destek olmak için inşaatta gönüllü olarak çalışan şehit babası İsmail Yorulmaz da, "Oğlum, 2018 yılında Kuzey Irak'ta çıkan bir çatışmada şehit düştü. Ben de şehidimiz Kadir'e ve Zafer ağabeye destek olmak amacıyla buradayım. Şehit ağabeyleri ve şehit babaları olarak gelip imece usulü birbirimize yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiği kadar çalışıp çabalıyoruz. Aşağı yukarı bir aydır buraya düzenli olarak geliyorum. Evin camında, temelinde ve çatısında hep beraber emek verdik. Sağ olsunlar, Ankara'dan şehidimizin babası İbrahim ağabey ve Okan ağabey de yardıma geldiler. Bugün de gelip elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Allah nasip ederse yarın da gelip çatının kiremitlerini döşeyeceğiz" diye konuştu.

"İşi üstlendik, gayret ettik ve birçok şeyi başardık"

Şehit kardeşi Hilmi Bayram da evin yapımını gönüllü olarak üstlendiklerini dile getirerek, "Bir şehit kardeşiyim ve Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği başkanlığını yürütmekteyim. Aynı zamanda Jandarma Mensupları Şehit, Gazi ve Aileleri Vakfı Çankırı İl Başkanı Okan Bey'in yardımcılığını yapıyorum. Çıktığımız bir yolculukta görülen bir rüya ve sonrasında Hasan kardeşimizin gördüğü başka bir rüya üzerine, dernek olarak bu evin yapımını üstlenmeye karar verdik. Sağ olsunlar, şehit babalarımız İsmail ağabey, İbrahim ağabey, Muzaffer amcamız ve şehit kardeşimiz Mehmet amca dahil olmak üzere tüm camiamız elinden geleni fazlasıyla yaptı. İşi üstlendik, gayret ettik ve birçok şeyi başardık. Camiamız adına her birine tek tek teşekkür ediyor, hepsinden Allah razı olsun diyorum. Bu süreçte devletimizin de katkısı oldu, kısmen kum, jeneratör ve yapım konularında sağladıkları destekler için yetkililerimize teşekkür ederiz. Bu evin yapım sürecinin camiamıza çok büyük bir örnek teşkil ettiğine inanıyorum. 82 yaşındaki şehit kardeşi Ali amcamız bile o azmiyle gelip burada günlerce çalıştı. Bu durum, camiamız adına gerçekten çok özverili ve gurur verici bir olaydır" şeklinde konuştu.

"Ortak acılarda buluştukları arkadaşlarına destek olabilmek için bir aradalar"

Jandarma Mensupları Şehit, Gazi ve Aileleri Vakfı Çankırı İl Başkanı Okan Sütcüoğlu da "Burada birçok kişinin, özellikle de tamamen gönüllü olarak çalışan şehit ailelerinin çok büyük emeği var. Şehit babalarımız, kardeşlerimiz ve diğer aile fertlerimiz burada omuz omuza çalışıyorlar. Ülkemizin pek çok farklı şehrinden buraya malzeme tedarik edip gönderen duyarlı halkımıza teşekkür ederiz, Allah hepsinden razı olsun. Bizler de şehit aileleri olarak, halkımızın gönderdiği bu malzemelerle evimizi tamamlamaya gayret ediyoruz. Bu süreçte devletimizin de önemli katkıları oldu. Devlet yetkililerimiz nakliye ve diğer ekipmanlar konusunda bizlere destek verdiler, hepsine müteşekkiriz. Şehit aileleri yağmur, çamur ve soğuk dinlemeden, ortak acılarda buluştukları arkadaşlarına destek olabilmek için burada bir aradalar ve aynı acıları, aynı mutlulukları birlikte paylaşıyorlar. Bu ev tamamlandığında, Türkiye'deki diğer şehit aileleri için de çok güzel bir örnek teşkil edeceğini temenni ediyorum. Çünkü ülkemizin birçok yerinde bu dayanışma ruhuyla inşa edebileceğimiz daha nice evler olduğuna inanıyorum. Şehit aileleri ve gazilerimize yönelik bu tür hizmet ve dayanışmaların artarak devam etmesini diliyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.