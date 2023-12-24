Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, memleketi Kozan\'da, adına yapılan parktaki anıtı önünde anıldı

Cumhuriyet düşmanlarınca 93 yıl önce İzmir'in Menemen ilçesinde katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Kozan'da adına yapılan park ve anıtı önünde, düzenlenen törenle anıldı.

Törene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çok anlamlı bir günde, Kozan'da, Cumhuriyet Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Parkı'nda, onun anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine katılmaktan büyük gurur duyduğunu açıkladı.

Karalar, "Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay bir Devrim ve Cumhuriyet şehididir. Cumhuriyet düşmanlarına karşı canı pahasına direnmiş ve acımasızca katledilmiştir. O bu bedeli Cumhuriyet için ödemiştir. Onun adına yapılan parkta ve anıtı önünde düzenlediğimiz bu anma töreninde, hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Adanalı, Kozanlı olan Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın, şehit edildiği Menemen'de ve bazı başka yerlerde anıldığını, doğduğu Kozan'da da hemşerileri olarak onun adına bir park ve anıt yaparak, anılmasını sağlamanın kendilerine nasip olduğunu belirten Karalar, "Güney'in insanları yiğittir ve Cumhuriyet için, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri için canlarını feda etmeye her zaman hazırlardır" diye konuştu.

Karalar, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlere de Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Törende şehitler için dualar okundu. - ADANA