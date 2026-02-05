Şehit Astsubay Talat Okur Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şehit Astsubay Talat Okur Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Astsubay Talat Okur Son Yolculuğuna Uğurlandı
05.02.2026 15:13  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur memleketi olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur memleketi olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev esnasında rahatsızlanan 49 yaşındaki Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Okur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Şehit Okur için memleketi olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Nihal Atakaş Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Vali Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında Okur'un ailesi zor onlar yaşadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Karaağaç Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Astsubay Kıdemli Başçavuş, Yerel Haberler, İskenderun, Güvenlik, Şemdinli, Hakkari, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Astsubay Talat Okur Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı

15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:38
Alperen Şengün’e büyük şok Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:42:00. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit Astsubay Talat Okur Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.