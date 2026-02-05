Şehit Astsubay Talat Okur Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur memleketi olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev esnasında rahatsızlanan 49 yaşındaki Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Okur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Şehit Okur için memleketi olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Nihal Atakaş Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Vali Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında Okur'un ailesi zor onlar yaşadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Karaağaç Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. - HATAY