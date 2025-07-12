Şehit Babası Yahya Yiğit: "Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şehit Babası Yahya Yiğit: "Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz"

Şehit Babası Yahya Yiğit: "Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz"
12.07.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserili Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit; bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ve Terörsüz Türkiye projesini değerlendirerek; "Sonuna kadar destekliyorum.

Kayserili Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit; bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ve Terörsüz Türkiye projesini değerlendirerek; "Sonuna kadar destekliyorum. Yeter ki bu vatanda insan gibi, kardeşçe yaşayalım. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminde Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanması sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit; sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile ilgili olarak; "Devletimiz çok güçlü, milletimiz de çok akıllı bir millet. Eğer ki terörsüz Türkiye inşallah başarılı olursa, dünyada kimse bizimle boy ölçüşemez" dedi. Gelişmelerin sonuna kadar arkasında olduğunu kaydeden Şehit Babası Yiğit; "Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'nin önderliğinde terörsüz Türkiye politikası başlatıldı. Bunu can gönülden söylüyorum, sonuna kadar destekliyorum. Bu vatana evlat verdik, evlat acısı bambaşka bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Bu aziz vatan uğruna değil bir Cennet, binlerce Cennet'in olsa feda etmezsem namerdim. Fakat biz bu aziz vatanda insanca yaşamak istiyoruz. Siyonist güçler; ne olduğu belirsiz terör örgütlerini kuruyor, bizim üzerimize gönderiyor. Çünkü sömürü düzenlerini böyle kurmuşlar. Gözümüzü boyayarak, zihinlerimizle oynayarak dünyayı sömürüyorlar. Birleşmiş Milletler; dünyada barışı sağlamak için kuruldu, ama bakıyorsunuz dünyada silah üretiminin yüzde 90'ından fazlasını onlar üretiyor, onlar satıyor. Hani barış için kurulmuştunuz? Bunu gençlerimizin çok iyi bilmesi lazım. Kısacası bizim dostumuz yok. Biz düşman olalım demiyoruz, 'insanca yaşayalım' diyoruz. Dünya çok büyük, 8 buçuk milyar değil 18 buçuk milyar insanı besler. Onun için biz insanca yaşamak istiyoruz. Terörsüz Türkiye politikasını sonuna kadar destekliyoruz. Yeter ki bu vatanda insan gibi, kardeşçe yaşayalım. Ama o siyonist güçlerin uşaklığını yapacaklarsa da gereğini yaparız Allah'ın izniyle. Devletimiz çok güçlü, milletimiz de çok akıllı bir millet. Eğer ki terörsüz Türkiye inşallah başarılı olursa, dünyada kimse bizimle boy ölçüşemez. Kimse Türkiye'yi küçük görmesin. Rabbim bu vatana, bu devlete zeval vermesin. Bunu bile isteye yapmadılar, korktukları için yaptılar. Ama onlar boş durmayacak, hileleri bitmez. Biz uyanık olacağız. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli bir proje başlattı, inşallah muvaffak olacağız. Türk Milleti olarak olmak zorundayız, biz kardeşçe yaşamak istiyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.

"Bizim ciğerimiz yandı, başka annelerin ciğerleri yanmasın"

Anne Huriye Yiğit ise başka annelerin ciğerlerinin yanmasını istemediğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin yaptığı çok güzel bir şey. Çünkü biz annelerin ciğeri yandı, başka annelerin ciğerlerinin yanmasını istemeyiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, Politika, Türkiye, kayseri, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Babası Yahya Yiğit: 'Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz' - Son Dakika

LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Bağcılar’da şüpheli ölüm: Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu Bağcılar'da şüpheli ölüm: Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu
Osman Zeki Korkmaz: Gaoussou Diarra, ikinci Thierry Henry olacak Osman Zeki Korkmaz: Gaoussou Diarra, ikinci Thierry Henry olacak
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak
Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tahliyesi için başvuru DEM Parti'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliyesi için başvuru
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi’nden çıkarılıp Konferans Ligi’ne gönderildi Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılıp Konferans Ligi'ne gönderildi
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi

16:20
Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
15:17
Erdoğan’ın “Birlikte yürüyeceğiz“ sözlerine DEM Parti’den ilk yanıt Buldan açıklık getirdi
Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi
14:05
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
14:05
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
20:24
Ordu’da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ordu'da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20:19
Tekirdağ’da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
19:54
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi Süleyman Kır: Aslana hakkımı helal ederim, bir suçu yok
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi Süleyman Kır: Aslana hakkımı helal ederim, bir suçu yok
19:51
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
19:44
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını Bir mahalle tahliye edildi
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
19:29
Ve mutlu son Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor
Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor
19:24
Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı
Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı
19:16
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan isteği deprem etkisi yarattı
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan isteği deprem etkisi yarattı
19:15
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
19:10
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 17:18:01. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Babası Yahya Yiğit: "Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.