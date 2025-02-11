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Şehit Binbaşı Yetişen'in adı Efeler'de caddeye verilecek

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında, geçtiğimiz gün Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in adının Yeşilırmak Caddesi'ne verilmesi kararlaştırıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı meclis toplantısı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 9'u gündem dışı olmak üzere 29 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda il genelindeki arsalarda yapılacak olan nazım imar planı değişiklikleri görüşüldü.

Meclisin dikkat çeken gündem maddesi ise geçtiğimiz 5 Şubat günü Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasında Bölücü Terör Örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in adının bir caddeye verilmesi oldu. Meclis üyelerinin oy birliği ile alınan karara göre şehit Yetişen'in adı Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Yeşilırmak Caddesi'ne verilmesi kararlaştırıldı. Aslen Germencik ilçesinden olan şehit Yetişen'in anne evininin önünde bulunan caddeye ismin verilmesinin çok anlamlı olduğuna dikkat çekilen kararın ardından mecliste söz alan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Aziz şehidimizin adının yaşatılması ve önem verilmesinden dolayı Germencik halkı adına sizlere ve bürokratlarımıza teşekkür ederim" dedi.

İmar komisyonun gerekeni yapacağını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise "Keşke böyle bir şey olmasaydı. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Nysa'ya 250 bin TL destek

Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilen Nysa Antik Kenti kazı çalışmalarına destek verilmesine yönelik gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Alınan karara göre 2025 yılı kazı çalışmaları kapsamında 250 bin TL maddi ve ayni destek sağlanacak.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Çerçioğlu, 11 Mart Salı günü tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.