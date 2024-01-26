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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehit Enis Budak'ın Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehit Enis Budak'ın Ailesini Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit düşen Manisalı Enis Budak'ın ailesini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehit Enis Budak\'ın Ailesini Ziyaret Etti
26.01.2024 - 16:35,  Güncelleme: 16:47
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit düşen Manisalı Enis Budak'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, şehitlerin ruhlarına ithafen dualar edildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2023 yılı Aralık ayında, teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit olan Manisalı Enis Budak'ın ismi, Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ailesinin yaşadığı sokağa verildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehit Enis Budak'ın ailesini ziyaret etti. TBMM MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve Büyükşehir ile MASKİ Genel Müdürlüğü kurmaylarının eşlik ettiği ziyarette, başta şehidimiz Enis Budak olmak üzere, tüm şehitlerimizin ruhlarına ithafen dualar edildi. Şehidin ailesiyle sohbet eden Başkan Ergün, Enis Budak'ın adının sonsuza kadar yaşayacağını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehit Enis Budak'ın Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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