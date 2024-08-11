Şehit Eren Bülbül\'ün 7. ölüm yıldönümünde anma programı düzenlendi

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Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 7. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde Köprüyanı Mahallesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül ölümünün 7. yılında anıldı. Mezarı başındaki anma programına, annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerinin yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sg. Binbaşı Aytaç Bayırlı ve vatandaşlar katıldı.

Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla, Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün mezarı başında dua edildi, mezarına çiçekler bırakıldı, Kuran-ı Kerim okundu.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise 'biz bir ölür bin diriliriz' diye sözlerine başlayarak, "Bu şekilde olan ölüm bizim için bayramdır. Bu bir yok olma değil, var olmanın bir başlangıcıdır. Biz bunu böyle biliyor, böyle inanıyor ve bizden sonrakilere de böyle aktarıyoruz. Bugünün hatırasında iki tane şehidimiz ile baş başayız. Ferhat Gedik şehidimize de, ailesine, bu vesileyle silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Eren Bülbül'ümüz hala 15 yaşında. O artık cennete uçan bir melek. Bizi üzen onun yokluğu. Ailesini üzen onun fiziken yokluğu ancak biz inanıyoruz ki birlikteyiz. O da burada, bizimle" diye konuştu.

"7 değil 77 yıl gibi"

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül acısının dinmediğini dile getirerek, "Evladımın bugün 7. ölüm yıldönümü, benim için 77. yıldönümü gibi. Tabi ki bu kadar insanımız buraya geldiler, bu gurur verici. Bu gurur benim içimde bir ömür boyu gidecek ama acım da büyük. Benim bugün en acı günüm. Konuşacak gücüm yok. Buraya gelenlerden Allah razı olsun, vatan sağ olsun" dedi. - TRABZON