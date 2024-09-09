Şehit Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı Isparta'da Defnedildi - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı Isparta'da Defnedildi

Şehit Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı Isparta\'da Defnedildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

09.09.2024 17:56  Güncelleme: 18:01
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca köyü mevkiinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şehit Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı (34) için memleketi Isparta'da cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı, babası Osman Sacit Büyükçaylı, kız kardeşi Gizem Büyükçaylı güçlükle ayakta durdu. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından tören mangasının omuzlarında dualar eşliğinde top aracına konularak, defnedilmek üzere Isparta Garnizon Şehitliği'ne götürüldü.

Cenaze törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Mehmet Uğur Gökgöz, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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