Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'ya vefa - Son Dakika
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'ya vefa

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı\'ya vefa

Karesi Belediyesi, özel çocuklar için yaptırdığı mola evine Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın adını verdi.

21.10.2024 15:28  Güncelleme: 15:31
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Karesi Belediyesi, özel çocuklar için yaptırdığı mola evine Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın adını verdi. Şehidin eşi Gizem Büyükçaylı, 'eşim hayatta olsaydı gurur duyardı' diyerek duygularını özetlerken, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, kısa sürede hayata geçirdiği projeler için 'Helalin bereketi' ifadesini kullandı.

Toygar Mahallesi'nde özel çocuklar için mola evi açan Karesi Belediyesi, mola evine Şehit Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın adını verdi. Açılışta konuşan Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, "Şehidimiz Büyükçaylı'nın kıymetli eşi Gizem Hanım doğum yapmıştı. O gün biz bir karar verdik. Mola Evi'nin adını şehidimizin ismi olsun istedik. Biz biliriz ve inanırız ki şehitler ölmez. Adı da burada yaşayacak zaten. Çocukları da çok seviyormuş. Bu açıdan da benim için çok anlamlı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Burada iki hususu amaçlıyoruz. Bir, özel çocuklarımız güvenle sosyalleşebilsin istiyoruz. Birincisi bu. Diğeri de aileleri kısa da olsa güvenli bir ortama çocuklarını bırakıp özel işleriyle meşgul olabilsinler istiyoruz. Bu iki özel amaç için bu mola evimizi açıyoruz. Engelsiz Karesi'yi düşlüyoruz. Adım adım da bu hususta gerekenleri yapacağız. Gönlümüzdeki hizmet aşkını tarif edemiyorum. Hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyoruz diyorum. Bana diyorlar ki bu kadar kısa sürede hem borçları ödüyorsunuz hem de projeler yapıyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Buradan bir kere daha haykırayım. Bu helalin bereketidir. Karesi bölgesinde helalin bereketini yaşıyoruz hep birlikte. İnşallah bu projelerin de devamını getireceğiz. Biz. Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yürüyoruz. Bize göre Kalesi Türkiye'nin en güzel ilçesi. Karesi'de yaşayanlar da en güzelini hak ediyor" dedi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise açılışı yapılan projenin en güzel sosyal belediyecilik örneklerinden birisi olduğunu söyledi. Başkan Köybaşı, vatandaşların CHP'nin belediyecilik anlayışı ile sosyal ve demokrat belediyecilik ile tanıştığını aktardı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise, yapılan hizmetlerle gurur duyduklarını açıkladı. Sarı, "Bulunduğumuz ekonomik yıkım şartları bugün hepimizi dayanışmaya, bir arada olmaya, birlikte mücadele etmeye sevk ediyor. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle biraz önce sayılara bakıyorum, 220 bin çocuk ailelerinden koparılmış bir vaziyette yaşamı yurtlarda idame ettirmeye çalışıyor. Yaklaşık 10 milyona yakın vatandaş sağlık sigortası primlerini ödeyemediği için sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Bu bireysel ve inisiyatifle olan bir durum değil. Ekonomik sorunların bedelini bugün vatandaşlarımız ödüyor" dedi.

Şehit Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı ise duygularını 'Eşim yaşasaydı gurur duyardı' sözleri ile özetledi.

Tören kurdele kesimi ile sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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