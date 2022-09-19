Şehit kardeşinin mezarını 28 yıldır haftada bir gelerek temizliyor: Kardeşimle konuşacağım çok şeyler vardı - Son Dakika
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Şehit kardeşinin mezarını 28 yıldır haftada bir gelerek temizliyor: Kardeşimle konuşacağım çok şeyler vardı

19.09.2022 10:35

Şehit ağabeyi olan Fehim Okur, 1994 yılında Hakkari'de şehit düşen Jandarma Onbaşı Mete Okur'un Bayburt'ta bulunan mezarını bir gün olsun boş bırakmıyor. Okur, 28 yıldır her hafta sonu kardeşini ziyaret ederek mezar temizliğini ve bakımlarını yapıyor. Yorulmadan, severek yaptığını belirten ağabey "28 yıl oldu, 28 yıldır her hafta sonu geliyorum. Bayrağını değiştiriyorum, mezarını temizliyorum, bakım yapıyorum. Oturuyorum, dertleşiyorum, kardeşimle konuşacağım çok şeyler vardı" dedi.

Hakkari Özel Harekat Grup Komutanlığı'nda askerliğini yaptığı sırada çığ felaketi sonucu 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Mete Okur'un Çayıryolu Köyünde bulunan mezarına 28 yıldır düzenli olarak gelen Abi Fehim Okur, kardeşiyle buluşarak, dertleşiyor. Düzenli olarak her hafta sonu, diğer günlerde de fırsat buldukça soluğu mezarlıkta alan Okur, kardeşinin mezarına toz kondurmuyor.

TEMİZ KALMASI İÇİN YAPTIĞINI AÇIKLADI

Kardeşinin mezarının bulunduğu kısma bir de ziyaretçiler için bank koyan Okur, "Bank koymamdaki amacım köye gelen yaşlılar mezar ziyaretinde oturacak yer bulamıyorlar. Ben de yaşlılarımızın ziyaret sonrası dinlenip, dualarını okuması için bank koydum. Hem kendi ölülerine okurlar hem de geçerken şehitimize dua ederler diye düşüncesiyle böyle bir şey yaptım" dedi. Aynı zamanda mezarın bulunduğu yerdeki küçük alanı parke taşıyla döşeyen Okur, banka oturmak isteyenlere kolaylık sağlayarak, mezarın etrafının temiz kalması için böyle bir girişimde bulunduğunu kaydetti.

"HER ZİYARETİMDE KARDEŞİMLE KONUŞUYORUM"

Kardeşiyle aralarında 1 yaş olduğunu ve ikiz gibi büyüdüklerini söyleyen Okur, her ziyaretinde kardeşiyle dertleştiklerini, konuşacak çok şeyin olduğunu vurguladı. Okur, düzenli olarak geldiği ve mezarın bakımlarını 28 yıldır yorulmadan, severek yaptığını belirterek "28 yıl oldu, 28 yıldır her hafta sonu geliyorum. Bayrağını değiştiriyorum, mezarını temizliyorum, bakım yapıyorum. Oturuyorum, dertleşiyorum, kardeşimle konuşacağım çok şeyler vardı. Bir yaş var aramızda ama ikiz gibi büyümüştük" dedi.

Şehit kardeşinin mezarına 28 yıldır toz kondurmuyor, her hafta sonu temizliğini yapıyor

"MEZARIN YANINA BANK KOYDU"

Kardeşiyle muhabbet edebileceği, mezarlığa gelen ziyaretçilerin soluklanabileceği bir yer yapmayı uzun zamandır aklından geçiren Okur, geçen yıl kardeşinin mezarının yanına bank koyduğunu dile getirerek, "Kardeşimle muhabbet edebileceğim güzel bir yer yapmayı düşündüm, bir şeyler yapmak istedim. Parke taşı döşedim, bank yaptım oraya bir tane. Hafta sonları geliyorum sabah köye, oturuyorum burada kardeşimle muhabbet edip, Bayburt'a dönüyorum. Bu bankı yapmamdaki bir diğer amaç ise köyümüzün yaşlıları Kur'an okumaya geliyorlar mezarlıkta oturacak yer bulamadıkları için sıkıntı çekiyorlardı, onlar için de böyle bir şey yapmayı düşündüm" şeklinde konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM"

Şehitlerin unutulmaması hatırlatmasında bulunan Okur, "Şehitlerimizi unutmayalım, gelip geçerken sadece bir Fatiha okumakla yetinmeyelim, gelip bir ziyaret edelim, mezarında bir eksik var mı diye bakalım. Sadece şehit Mete Okur için geçerli değil bu dediklerim, bütün şehitlerimizin mezarlarının bakımlarının yapılması gerekli. Şehitlerimize, aziz hatıralarına sahip çıkalım. Elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışalım" ifadelerini kullandı. Mezarı başında dua ederek ziyaretini bitiren Okur, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' diyerek sözlerine son verdi.

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Kaynak: İHA

Bayburt, Hakkari, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit kardeşinin mezarını 28 yıldır haftada bir gelerek temizliyor: Kardeşimle konuşacağım çok şeyler vardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit kardeşinin mezarını 28 yıldır haftada bir gelerek temizliyor: Kardeşimle konuşacağım çok şeyler vardı - Son Dakika
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