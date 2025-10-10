Şehit mezarları tahrip edildi, savcılık soruşturma başlattı - Son Dakika
Yerel

Şehit mezarları tahrip edildi, savcılık soruşturma başlattı

Şehit mezarları tahrip edildi, savcılık soruşturma başlattı
10.10.2025 09:27
Erzurum'un Narman İlçesi'nde 93 Harbinde şehit olan Oltulu Dağgirli Daştan Efendi ve arkadaşlarının kabirlerinin tahrip edilmesi tepki topladı.

93 Harbinde Kuvayı Milliye Komutanı olarak görev yapan, Erzurum'un Oltu ilçesinden Narman ilçesine 100 atlı ve yaya olarak yardıma giden, daha sonra Şekerli köyünde şehit olan ve kabri Narman ilçesi Mahmut Çavuş Mahallesi mezarlığında bulunan Oltulu Dağgirli Daştan Efendi ve beş meçhul şehide ait mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kazılarak tahrip edildi. Olay bölge halkında büyük tepkiyle karşılandı.

93 Harbi şehitlerinin mezarlarına büyük saygısızlık

ŞEHİTLERİN MEZARLARINI TAHRİP ETTİLER

Yaklaşık iki ay önce mezarı ziyarete giden Dağgirli Daştan Efendinin torunu Gülten Gürbüz, mezarın kazıldığını fark ederek durumu Narman Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Mezarlık içerisinde taş duvardan yapılmış türbenin içerisine girilerek yapılan tahribatın kim veya kimler tarafından ne amaçla gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Olay yeri incelemelerinde mezarın bilinçli şekilde kazıldığı tespit edildi.

93 Harbi şehitlerinin mezarlarına büyük saygısızlık

"BU ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINA YAPILAN SAYGISIZLIKTIR"

Yöre halkı ise yaşanan olaya sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Bu, bir mezara değil, şehitlerimizin aziz hatırasına yapılan bir saygısızlıktır" diyerek tepkilerini dile getirdi. Yöre insanları yetkililerin bu mezarlığı düzenli bir şekilde yeniden yapılmasını istedi.

93 Harbi şehitlerinin mezarlarına büyük saygısızlık

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Oltu'dan cepheye desteğe giden Kuvayı Milliye Komutanı Dağgirli Taştan Efendi ve beş arkadaşı, cephede şehit düşmüş ve şehit oldukları yere defnedilmişti. Bugün onların hatırasını yaşatmak için yapılan türbe, bölge halkı tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, erzurum, Narman, Hukuk, Yerel, Oltu

Son Dakika Yerel Şehit mezarları tahrip edildi, savcılık soruşturma başlattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehit mezarları tahrip edildi, savcılık soruşturma başlattı - Son Dakika
