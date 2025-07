Şehit Muharrem Can yarın memleketi Konya\'da son yolculuğuna uğurlanacak

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan AKUT gönüllüsü ve uçak mühendisi Muharrem Can'ın Konya'daki baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Can, yarın memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan AKUT gönüllüsü ve TUSAŞ çalışanı uçak mühendisi Muharrem Can'ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Meram ilçesinde yaşayan Muharrem Can'ın baba ocağını ziyaret ederek baba İbrahim Can'a başsağlığı dileklerini iletti.

Muharrem Can'ın cenazesi yarın memleketi Konya'da kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - KONYA