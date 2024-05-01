Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen, Antalya\'da toprağa verildi

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(ANTALYA) - Şırnak'ın Kayaboyun Köyü'nde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in naaşı, memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak'ın Kayaboyun Köyü'nde askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen, memleketi Manavgat'ın Çakış Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, askeri ve siyasi erkan ile on binlerce vatandaş katıldı.

Cenaze töreni öncesinde şehidin baba ocağı Çakış Mahallesi'ne Manavgat Belediyesi tarafından taziye çadırları kuruldu, evine Türk bayrağı asıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Yüreğimiz Şırnak'tan gelen acı haberle yandı. Manavgat'ımızın evladı kardeşimiz Mustafa Şen'in acı haberi hepimizi yasa boğdu. Başta ailesi olmak üzere sevenleri ve silah arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Peygamberlikten sonraki en yüce makama erişti. Allah, şehadetini kabul etsin. Bizler şehidimizin emaneti olan ailesini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Onlar artık bizim de ailemiz. Türk milletinin başı sağ olsun" dedi.