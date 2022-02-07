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Şehit Necat Taştan'ın ismi sağlık merkezine verildi - Son Dakika

Şehit Necat Taştan'ın ismi sağlık merkezine verildi

07.02.2022 18:04

- Şehit Necat Taştan'ın ismi sağlık merkezine verildi Bingöl'de 1995 yılında şehit olan Van'ın Erciş ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Er Necat Taştan'ın ismi 2 Nolu Aile Sağlık Merkezine verildi.

- Şehit Necat Taştan'ın ismi sağlık merkezine verildi

VAN - Bingöl'de 1995 yılında şehit olan Van'ın Erciş ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Er Necat Taştan'ın ismi 2 Nolu Aile Sağlık Merkezine verildi.

İsim değişikliği nedeniyle düzenlenen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İlçe Başkanı İzzet Albayrak, MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, şehidin abisi ve bazı kurum amirleri katıldı.

Dua yapılması ve kurdele kesiminin ardından Kaymakam Mehmetbeyoğlu, beraberindekilerle aile sağlık merkezini geçerek yetkililerden bilgi alındı.

Şehidin abisi Mahmut Taştan, kardeşinin 1995 yılında Bingöl'de şehit düştüğünü belirterek, "Şehit kardeşimin isminin aile sağlık merkezinde yaşatılmasından dolayı kaymakamıma ve yetkililere teşekkür ederim. Hepimiz için bir gurur ve şereftir" dedi.

Şehit Necat Taştan'ın ismi sağlık merkezine verildi
Şehit Necat Taştan'ın ismi sağlık merkezine verildi
Şehit Necat Taştan'ın ismi sağlık merkezine verildi
Şehit Necat Taştan'ın ismi sağlık merkezine verildi
Şehit Necat Taştan'ın ismi sağlık merkezine verildi
Şehit Necat Taştan'ın ismi sağlık merkezine verildi

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Hisarcık, Bingöl, Erciş, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit Necat Taştan'ın ismi sağlık merkezine verildi - Son Dakika


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