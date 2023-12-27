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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın Babası: 'Oğlum İle Son Konuşmamızı Anlattı' - Son Dakika
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın Babası: 'Oğlum İle Son Konuşmamızı Anlattı'

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, oğlu ile son görüşmesini anlattı. Baba Aslan, 'Şehidimiz ile en son konuşmamız, aynı gün oldu. 'Bugün burada yağmur ve sis var' dedi. İzne gelmek istiyordu, temelli geldi' dedi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan\'ın Babası: \'Oğlum İle Son Konuşmamızı Anlattı\'
27.12.2023 - 09:56,
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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, oğlu ile son görüşmesini anlattı. Baba Aslan, "Şehidimiz ile en son konuşmamız, aynı gün oldu. 'Bugün burada yağmur ve sis var' dedi. İzne gelmek istiyordu, temelli geldi" dedi.
Önceki gün, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehit Aslan pazar günü Elazığ'da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hacı Fethi Caminde taziyeleri kabul eden, baba Aslan, oğlu ile arasında geçen son konuşmayı anlattı.
"Allah ondan razı olsun, en azından şehit babası oldum, hain babası değilim"
Şehit oğlu ile son konuşmasını anlatan Mehmet Aslan, "Şehidimiz ile en son konuşmamız, aynı gün oldu. Saat 14.00 civarında konuştuk. Beni görüntülü aradı. Ne yapıyorsun diye sorduğumda, 'Bugün burada yağmur ve sis var' dedi. Konuşuyorduk ama telefon tam çekmiyordu. 'Üç gündür hava açmadı' dedi. İzne gelmek istiyordu, gelemedi. Sabırlı ol, inşallah gelirsin dedim. 'Yağışlar kesilir, yollar düzelirse bana söz vermişler beni izne gönderecekler' dedi. Temelli izne geldi, gurur duyuyorum. Allah ondan razı olsun, en azından şehit babası oldum, hain babası değilim. Hain babası olsaydım kimse buraya gelmezdi. Şu an her taraftan arıyorlar. Trabzon'dan müftümüz arıyor, Çanakkale'den arıyorlar, Türkiye'nin her bir tarafından arıyorlar. Telefonlara yetişemiyorum "dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın Babası: 'Oğlum İle Son Konuşmamızı Anlattı' - Son Dakika


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