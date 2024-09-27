Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz'dan Anlamlı Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz'dan Anlamlı Mesaj

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, Türk milletine seslenerek şehitlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Sivas'taki taziye ziyaretlerinde konuşan Yılmaz, 'Bu acılara alışmayalım. Şehitlerimizin ismini sürekli yaşatalım' dedi.

27.09.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ümraniye'de silahla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, "Benim yüce Türk milletinden bir isteğim var. O da şehitlerimizi unutmayalım. Bu acılara alışmayalım" dedi.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, Sivas'taki evinde taziyeleri kabul etmeye devam ediyor. Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada Türk milletine seslenerek, "Bu acılara alışmayalım" diye konuştu.

"Şehitlerimizin ismini sürekli yaşatalım"

Şehitlerin isimlerinin yaşatılmasını isteyen Semih Yılmaz, "Söyleyecek çok şeyimiz var. Ama devletimizin gereğini yapacağından şüphemiz yok. Büyük Türk milletine çok teşekkür ederim. En başından beri gerek arayarak gerek mesaj atarak yanıma gelerek bana destek oldular. Bana güç verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Benim yüce Türk milletinden bir isteğim var. O da şehitlerimizi unutmayalım. Bu acılara alışmayalım. Şehitlerimizin ismini sürekli yaşatalım. Eşimin tabutu al bayrağa sarılı olarak gitti. Biz öyle geldik buraya. Bizim de üniformamızın, tam kalbimizin üzerinde al bayrağımız var. Ben de bunu kalbimde yaşatıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ise, "Semih kardeşimiz de şehidimize yakışır, dik duruşuyla bizleri onurlandırdı" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Motosiklet, Ümraniye, İstanbul, Güvenlik, Yerel, Polis, Polis, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz'dan Anlamlı Mesaj - Son Dakika


10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:28:00. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz'dan Anlamlı Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement