Şehit Semih Sözen Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
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Yerel

Şehit Semih Sözen Mezarı Başında Anıldı

Şehit Semih Sözen Mezarı Başında Anıldı

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, 23 Aralık 1993 tarihinde hayatını kaybeden Şehit Semih Sözen'in mezarını ziyaret etti. Ziyarette Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Kaymakam, şehidin ailesine destek olacağını belirtti ve şehitlerin vatan uğruna verdikleri mücadeleyi vurguladı.

23.12.2024 16:45
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Şehit Semih Sözen, Oltu'nun Karataş Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anıldı.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, 23 Aralık 1993 tarihinde İzmir Karşıyaka'da vatani görevini yaparken bir tersane kazasında hayatını kaybeden Şehit Semih Sözen'in mezarını ziyaret etti.

Oltu Müftüsü tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, Şehit Semih Sözen için dualar edildi. Ziyaret heyeti, ardından şehidin ailesiyle bir araya gelerek, Şehit Baba Muhittin ve Şehit Anne Nebahat Sözen'i evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Çelik, ailenin herhangi bir sorunu olup olmadığını sorarak, her zaman destek olacaklarını belirtti.

Kaymakam Çelik, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimiz, vatan topraklarına düşen en değerli tohumlardır. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz, asla unutulmayacak kahramanlardır. Şehitlik, ölümsüzlüğe giden en yüce yoldur; minnettarız kahramanlarımıza" dedi.

Ziyarete, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Üsteğmen Osman Bulut, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ve Oltu Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hüseyin Yiğit katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Semih Sözen Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika


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