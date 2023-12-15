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Şehit Uzman Çavuş Yetişen, Adana'da toprağa verildi - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Yetişen, Adana'da toprağa verildi

Bitlis'te silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen, Adana'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Yetişen, Adana\'da toprağa verildi
15.12.2023 - 17:02,
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Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yetişen, gözyaşlarıyla toprağa verildi

ADANA - Bitlis'te silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen, Adana'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bitlis merkeze bağlı Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Yetişen, silah kazası sonucu ağır yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan Yetişen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Yetişen için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Adana'ya gönderildi.

Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Şehidin naaşı, askeri uçakla Adana'ya getirildi. Şehit Güngör'ün cenazesi Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin ailesi tarafından karşılandı. Şehidin naaşı daha sonra Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Yetişen, toprağa verildi.

Cenaze namazı kılınırken babası Kemal ile dedesi Osman'ın güçlükle ayakta kaldığı görüldü. Şehidin annesi Makbule ve kız kardeşi Bedriye'de gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: İHA
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