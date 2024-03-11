Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında şehitler anısına yürüyüş - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında şehitler anısına yürüyüş

Çanakkale Zaferi\'nin 109. yılında şehitler anısına yürüyüş

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Türk bayrağıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçti. Gümüş, 11 gün süren yürüyüşünde toplamda 418 bin 630 adım atarak 287 kilometre yol aldı. Yürüyüş sırasında güvenlik önlemleri alındı. Gümüş, Cuma günü Çanakkale Valisi'ne bayrağı teslim edecek ve şehitleri ziyaret edeceklerini belirtti.

11.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Türk bayrağıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçti. Saffet Gümüş, 1 Mart tarihinde başladığı yürüyüşünün 11'inci gününde toplamda 418 bin 630 adım atarak 287 kilometre yol aldı.

Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'un Bağcılar ilçesinden elinde büyük bir Türk bayrağı ile yola çıkan ve dönemin askeri kıyafetini giyen Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün bu yıl 6'ncısını gerçekleştiriyor. Saffet Gümüş, 1 Mart tarihinde başladığı yürüyüşünün 11'inci gününde toplamda 418 bin 630 adım atarak 287 kilometre yol aldı. Gelibolu'dan Lapseki'ye geçen Gümüş, Türk bayrağıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yürüyerek geçti.

Saffet Gümüş'ün köprüyü geçişi sırasında Çanakkale Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüş'ün 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarından geçişi sırasında geniş güvenlik önlemi aldı.

'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün bu yıl 6'ncısını düzenlendiğini söyleyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, "Bundan 11 gün önce Avcılar Belediye Başkanımızdan almış olduğum al bayrağı 11'inci günün sonunda Çanakkale şehitler diyarına kadar getirdik. Nasip olursa bu al bayrağı Cuma günü saat 11.00'de Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş'a devredeceğim. Daha sonra da şehitleri ziyaret edip onların ruhları için dualar okuyacağız ve İstanbul'a dönüş yapacağız. Allah bu bedenime sağlık verdiği süre içerisinde 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'müzü bir ömür boyu devam etmeyi planlıyorum. Çünkü gelecek nesillere vatan, bayrak sevgisini verebiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. En büyük kazanç odur diyoruz. Çünkü o şehitlere borcumuz çok. O şehitler bundan 109 yıl önce bu Çanakkale'de, Gelibolu'da olmasalardı biz bugün burada olmazdık. Biz bugün 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçemezdik. Allah o şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin diyorum. Bu köprünün temelinden, bitişine kadar şahit oldum. Bugün de yürümek nasip oldu. Bize bu köprüyü kazandıran Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Gümüş, Tokat, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında şehitler anısına yürüyüş - Son Dakika


16:30 Tuzla’da dev fabrika alev alev yanıyor Tuzla'da dev fabrika alev alev yanıyor
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
16:57 Benzerliğin de bu kadarı Oscar’a katılan Lily Gladstone’u görenler Gupse Özay zannetti Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:32 Putin, İngiltere ile 1956’da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
15:02 Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi filmde gördüğü ’heimlich manevrası’ ile kurtardı Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi filmde gördüğü 'heimlich manevrası' ile kurtardı
14:42 Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde gerginlik Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
14:29 Gazze için kendini yakan Amerikalı askerin adı Filistin’de bir sokağa verildi Gazze için kendini yakan Amerikalı askerin adı Filistin'de bir sokağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 17:24:58. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında şehitler anısına yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement