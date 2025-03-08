Şehitler için çıktığı yürüyüşte Keşan'a ulaştı

EDİRNE - Şehitler ve Türk bayrağı için İstanbul'un Bağcılar ilçesinden Çanakkale'ye yürüyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı ve Çanakkale Savaşı gazisi torunu Saffet Gümüş, yürüyüşünün 6. gününde Keşan'a ulaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında, şehitler anısına, Türk bayrağı ile birlikte yürüyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı ve Çanakkale Savaşı gazisi torunu Gümüş, yürüyüşünün 6. gününde Keşan'a ulaştı. İlçe sınırlarına giren Saffet Gümüş, ilçe girişindeki Yenimuhacir Belde Belediye Başkanı Tamer Kıral tarafından karşılandı. Gümüş, kendisini karşılayan Kıral'a Türk bayrağı hediye etti.

"Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nde yolunun "Şehitler yolu" olduğunu dile getiren Gümüş, "Bundan 110 yıl önce Tokat'tan ve Türkiye'nin dört bir yanından, 15 yaşında Çanakkale'ye gittiler. Vatan, Kur'an, namus, bayrak elden gidiyordu. Eğer onlar 110 yıl önce oraya gitmeselerdi bizler şuan bu al bayrağın altında yaşamıyor olabilirdik. Allah tüm şehirlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Onları doğuran annelerin de bugün anneler günü. Tüm şehit ve gazi annelerimizin, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlu olsun. Mehmetçiklerimiz 110 yıl önce Çanakkale'de oruç tutmuşlar. Tabi orada serpme sofra, yemek seçmek yok. İftarlarında süslü sofralar yok, sadece bir matara su. Sadece çiriş otu yiyerek oruç tutmuşlar. Bu nedenle Türkiye'de yaşayan Müslüman kardeşlerimiz, şükretmesini bilelim, şükredelim" dedi.

Kıral da, Gümüş'ü bu yürüyüş nedeniyle tebrik etti. Saffet Gümüş, daha sonra yoluna devam etti.