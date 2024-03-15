Samsun\'da Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi

Yerel

i Şerif programı düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü kapsamında Samsun Valiliği himayesinde Büyük Cami'de cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif programı icra edildi. Şehitler için düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cemaatin de yoğun ilgi gösterdiği mevlit programında eller semaya şehitler için kalktı.

Ramazan'ın ilk cumasında camiler taştı

11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu taştı. Camiye sığmayan cemaat avluda ve caddelerde saf tuttu. Öte yandan Somali'den Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim görmeye gelen 23 asker de mevlit programına ve cuma namazına iştirak etti. Ramazan ayının ilk cuma namazını Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır kıldırdı.

Mevlide Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN