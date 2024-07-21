Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Hukuk Fakültesinden Mezun Oldu

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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, eğitim gördüğü hukuk fakültesinden mezun olarak akademik başarısına bir yenisini daha ekledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, akademik kariyerine bir yenisini daha ekleyerek eğitim gördüğü hukuk fakültesinden mezun oldu. Başkan Durbay, önceki gün düzenlenen törende diplomasını alarak mezun oldu.

Siyasette olduğu gibi akademik kariyerini de başarıyla sürdüren Başkan Durbay, 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra özel bir şirkette yöneticilik yaptı. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Durbay, 2017 yılında İngilizce İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Önceki gün hukuk fakültesinden mezun olan Durbay, öte yandan Manisa Celal Bayar Bayar Üniversitesi'nde ekonomi ve finans alanındaki doktorasına da devam etmekte.

Siyasette de başarılı bir geçmişe sahip olan Başkan Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Durbay, görevini başarıyla sürdürüyor. - MANİSA