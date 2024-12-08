Şehzadeler Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu Yapıldı

Yerel

Şehzadeler Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 1. Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirerek yürütme kurulunu oluşturdu. Canberk Kocayiğit'in başkan seçildiği genel kurulda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe olan güvenine vurgu yapılarak, Cumhuriyeti yüceltmek için daha çok çalışılması gerektiği ifade edildi.

Tarihi Bedesten Çok Amaçlı Salon'da yapılan genel kurula Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Çabuk, CHP Şehzadeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Suyabatmaz, Şehzadeler Belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve gençler katıldı. Şehzadeler Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu, divanın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış Konuşmasını yapan Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş, genel kurulda yaptığı konuşmasında gençlerin sadece bugünün değil yarının da temsilcileri olduğunu belirterek "Bugün burada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe olan güvenini ve bizlere miras bıraktığı ilham verici sözleri hatırlamamak mümkün değil. O, Cumhuriyeti gençlere emanet ederken şu mesajı veriyordu: 'Bütün ümidim gençliktedir' Atatürk'ün bu sözü, sizlere sadece bir umut değil, aynı zamanda bir sorumluluk yüklemektedir. Siz gençler, sadece kendi hayatlarınız için değil, toplumun tamamı için çözüm üretmeli, aktif olmalı ve her alanda söz sahibi olmalısınız. Kent Konseyi Gençlik Meclisi tam da bu amaca hizmet eden bir yapıdır. Burada, gençlerin fikirlerini özgürce dile getirdiği, sorunlara çözüm önerileri sunduğu ve kentin geleceğini birlikte şekillendirdiği bir platformdasınız. Burada, doğruyu görüp anlayarak, kentimizin geleceği için projeler üretecek, karar alma mekanizmalarında yerinizi alacaksınız. Gelin, sesinizi daha gür çıkarın, projelerinizi cesaretle ortaya koyun ve kentimizin her köşesine Atatürk'ün size öğrettiği aydınlık değerleri taşıyın. Çünkü sizler, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir kuşaksınız. Atatürk'ün dediği gibi: 'Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz'" diye konuştu.

Yunusemre Kent Konseyi Bektaş Kılınç da, Şehzadeler ve Yunusemre Kent Konseyleri gençlik meclislerinin ruhunun aynı olacağını belirterek şunları söyledi "Kent konseyi gençliğinin şemsiyesi Cumhuriyet'in şemsiyesi. Cumhuriyet'i benimseyen, bu ülkeyi seven, bu ülke için çalışan tüm insanları burada toplamayı önümüze hedef olarak koymamız gerekiyor. Hiçbir ayırım yapmadan, hiçbir ayrımcılık gözetmeden, kenti birlikte kurmamız gerekiyor. Bu gücü biz kendimizde görüyoruz ve yolumuza birlikte devam edeceğiz" dedi.

CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Çabuk ise, "Kentleri yönetmek, kentleri hayal ettiğimiz gibi yaşamak ve hayalimizdeki şehirleri inşa etmek çok önemli. Hepimiz Manisalıyız ve kentli olma bilincine sahip olmalıyız. Bütün kimliklerimizi, bütün görüşmelerimizi bir kenara bırakacağız ve kent için çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizlerle çalışmaya talibiz"şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından divan heyetine verilen önerge ile Şehzadeler Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığına Canberk Kocayiğit ve yürütme kurulu üyeleri önerildi. Yapılan oylama ile Şehzadeler Kent Konseyi başkanı ve yürütme kurulu oy birliği ile seçildi.

Oylamanın ardından bir konuşma yapan Canberk Kocayiğit, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda Cumhuriyeti yükseltmek için güzel çalışmalara imza atmak için çok çalışacaklarını dile getirdi.

Dilek ve temenni konuşmalarının ardından genel kurul toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - MANİSA