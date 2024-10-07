Şeker Camisi Yeniden İnşa Edilecek - Son Dakika
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Şeker Camisi Yeniden İnşa Edilecek

Şeker Camisi Yeniden İnşa Edilecek

MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, deprem sonrası yıkılan Şeker Camisi'nin yeniden yapımı için protokol imzaladı. Camii, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak inşa edilecek.

07.10.2024 17:37  Güncelleme: 17:39
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MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, geçtiğimiz günlerde deprem sonrası ağır hasar aldığı için yıkılan Şeker Camisi'ni yeniden yaptıracaklarını söyledi.

MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, depremin ardından hasar gören ve yıkımı gerçekleştirilen Şeker Camii'nin yerine yeni bir cami inşa edilmesi sorumluluğunu Karademir Yapı İnşaat Yönetim Kurulu olarak şahsi olarak üstlendiklerini söyledi.

Bu kapsamda Malatya Valiliğinde imzalanan protokol ile caminin yapımı Salih Karademir ve aile şirketi tarafından resmen üstlenildi. İmza törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Müftüsü Ramazan Dolu ile Salih Karademir, babası Celal Karademir ve kardeşi Zeynel Karademir katıldı.

Deprem felaketinin oluşturduğu yıkımın herkesi derinden etkilediğini belirten Salih Karademir, "Şeker Camii'nin yeniden inşa edilmesi, yalnızca manevi bir görev değil, aynı zamanda toplum olarak birbirimize destek olmanın bir simgesidir. Bizler, birlik içinde hareket ederek, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

Karademir, bölgede dini ve toplumsal hayatın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla cami yapımını üstlendiklerini belirterek Şeker Camisi'nin yalnızca ibadet mekanı olarak değil, aynı zamanda toplumun bir araya geleceği, dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçleneceği bir merkez olacağını söyledi.

Cami yapım sürecinin önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtilirken projenin tamamlanması ile Şeker Cami'sinin bölge halkının hizmetine sunulacağı ifade edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şeker Camisi Yeniden İnşa Edilecek - Son Dakika

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