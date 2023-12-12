Selçuk Belediye Başkanı: O yumruk hepimize atılmıştır, hepimiz Umut ile birlikte darp edildik

İzmir'in Selçuk ilçesinde toplanan bir grup, hakem Halil Umut Meler'e, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçından sonra yapılan saldırıya tepki gösterdi.

İstasyon Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meler'in Selçuk ve Türkiye'nin gururu bir hakem olduğunu belirtti.

Söz konusu saldırının kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Sengel, şunları kaydetti:

"Şiddete karşı yan yanayız ve bu duruşun bütün ülkeye yayılmasını temenni ediyoruz. Şiddet kültüründen ve bunu sahiplenen anlayıştan ivedilikle sıyrılmamız gerekli. Kitlelerin izlediği bir spor karşılaşmasında, sokakta ya da herhangi bir yerde şiddete dair bir kare görmek hepimizi fazlasıyla yoruyor, buna artık 'dur' demek zorundayız. Geride futbol tarihimizde kapkara bir leke bırakan bu saldırıyı tüm Selçuk halkı adına şiddetle kınıyor, kardeşimiz Halil Umut Meler'e bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz."

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Halil Umut Meler'e yönelik saldırının kabullenemez olduğunu belirterek, sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Halil Umut Meler'in babası Bülent Meler de sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Başta Selçuklu hemşerilerim olmak üzere oğluma ve ailemize sahip çıkan tüm devlet ve spor camiasına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.