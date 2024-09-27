Selçuk Belediyesi, Avrupa-Akdeniz Meclisi\'ne Seçildi

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Selçuk Belediyesi, Türkiye'yi temsil etmek üzere, Avrupa Birliği ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin yerel ve bölgesel temsilcilerinin yer aldığı oluşum olan Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi'ne (ARLEM) seçildi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, büyükşehir ve il belediyelerinin yer aldığı yönetime tek ilçe belediye başkanı olarak görevlendirildi.

2022 yılının Haziran ayında yapılan seçimlerle Türkiye'yi ARLEM'de temsil etmeye hak kazanan Selçuk Belediyesi bir kez daha asil üyelerden İzmir'i temsil edecek tek ilçe belediyesi olarak seçildi.

Yerinden yönetim, kentsel ve bölgesel kalkınma, kültürel iş birliği, bilgi toplumu, göç ve entegrasyon gibi konuları gündemine alan ve politik diyaloğu devam ettirerek bölgeler arası iş birliğini teşvik eden böylesine bir platformda Türkiye'yi temsil edecek olmanın gurur verici olduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Küresel ölçekte pek çok sorunun derinleşerek krize dönüştüğü böylesine zor dönemlerde, yerelde hissedilen sorunların ulusal sınırları aşan bölgesel bir perspektifle ele alınabilmesi ve çözüm üretebilecek platformların güçlendirilmesi çok umut verici. Diyalog içerisinde ortak geleceğimizin korunması için katkı sunma olanağı bulduğumuz için Efes Selçuk Belediyesi olarak oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Birliğe yeniden seçilmemiz Efes Selçuk Belediyesinin Akdeniz için sürdürülebilir enerji dönüşümü, su esnekliği gibi konulara odaklanarak bölgeye katkı sağlayabilecek projelerle daha fazla görünürlük kazanabileceği fırsatlar sağlamış oluyor" dedi.

2022 Kasım ayında İzmir Seferhisar'da gerçekleşen ARLEM toplantısında, Akdeniz'deki şehirlerin daha kapsayıcı ve dirençli hale getirilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştı. Ayrıca hizmet sektörü ve turizm sektörünün yeniden yapılandırılması üzerine de deneyimler paylaşılmış ve ortak projeler üzerinde durulmuştu.

ARLEM nedir?

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in ikinci kez asil üye olarak seçildiği Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM), bölgesel ve yerel temsilciler arasında iş birliğini artırmayı hedefleyen önemli bir platform. Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Avrupa Birliği ve Akdenizli ortaklarından oluşan yerel ve bölgesel temsilciler topluluğudur. AB Bölgeler Komitesi (CoR), Akdeniz'in üç kıyısındaki bölgesel yönetimler ve Avrupa-Akdeniz Ortaklığı bünyesinde yer alan yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden uluslararası kuruluşlar ve Avrupa kuruluşları tarafından 2010 yılında kuruldu. Hedefleri; AB ve Akdeniz için Birlik'in (AiB) yerel ve bölgesel makamlarını siyasi olarak temsil etmek, politik diyaloğu devam ettirmek ve bölgeler arası iş birliğini teşvik etmek. - İZMİR