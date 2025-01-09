Selçuk\'ta Meme Kanseri Farkındalığı İçin Gezici Sağlık Tırı Ziyareti

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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, meme kanserine farkındalık oluşturmak ve kadınların düzenli periyotlar ile kontrollerini yaptırmaları konusuna dikkat çekmek için İstasyon Meydanı'ndaki gezici sağlık tırını ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri iş birliği ile "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" mottosuyla Selçuk'a gelen gezici tırda kadınlar, alanında uzman sağlık çalışanları tarafından meme kanseri hakkında bilgilendirilirken mamografi cihazında tarama yaptırabiliyor.

Sağlıklı yarınlar için tüm vatandaşların sağlık kontrollerini yaptırmaları gerektiğine değinen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Yepyeni bir yıla girdiğimiz bu günlerde büyük temennimiz önce sağlık. O yüzden şu anda mamografinin yapıldığı ve kadınlar için çok kıymetli olan meme kanseriyle mücadeleye ilişkin olarak 'Sağlığını yarına bırakma' tırımızın önündeyiz. İş birliğiyle gerçekleşen bu hizmetin gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz ve tam da burada yazdığı gibi "Sağlığınızı yarına bırakmayın". Sağlıklı yarınlar için öncelikle kendinizle ilgili bütün testlerinizi yaptırın. Bütün kadınlar sizlere söylüyorum; "Sağlıklı kadınlar, sağlıklı gelecek, sağlıklı yarınlar" dedi. - İZMİR