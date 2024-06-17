Selendi'de protokol vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Yerel

Selendi'de protokol vatandaşlarla bayramlaştı

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol ve vatandaşlar bir araya geldi.

17.06.2024 21:34
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Manisa'nın Selendi ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol ve vatandaşlar bir araya geldi.

Selendi Belediyesi Başkanlar Parkında bahçesinde gerçekleştirilen ve katılımın yoğun olduğu bayramlaşma törenine Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, İlçe Jandarma komutanı Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, "Ülkemiz ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların çağladığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban bayramını hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir." dedi.

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ise konuşmasında "Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın, sevgi, saygı ve kardeşliğin ruhumuzu kuşattığı Kurban Bayramınızı kutluyorum. Gönüllerimizi manevi huzurla dolduran bu mübarek günlerin size ve kıymetli ailenize sağlık ve mutluluk getirmesini, ibadetlerimizin ve dualarımızın kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

İkramların ardından bayramlaşma programı sona erdi. Programın ardından Kaymakam Kara ve Başkan Daban bayram dolayısıyla İlçede bulunan şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selendi'de protokol vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

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