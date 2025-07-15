Şenkaya'da şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şenkaya'da şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı buluşma

Şenkaya\'da şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı buluşma
15.07.2025 16:16  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şenkaya Belediyesi tarafından şehit aileleri yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şenkaya Belediyesi tarafından şehit aileleri yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Şirankes Yerleşkesindeki Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Şenkaya Kaymakamı Murat Çürük, İlçe Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Cumhuriyet Savcısı Ahmet Faruk Gürses, İlçe Emniyet Amiri Hüdaverdi Görücü, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Başaran, Şehit Aileleri, Gaziler, sivil toplum örgüt temsilcileri ile davetliler katıldı.

Şenkaya Kaymakamı Murat Çürük, 15 Temmuz'un milletimizin demokrasi tarihindeki önemine dikkat çekti. Kaymakam Çürük, Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilere minnet ve şükran duygularını iletti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çürük, "Bu tür etkinliklerin milli dayanışmayı güçlendirdiğini ve devlet olarak her zaman şehit aileleri ile gazilerimizin yanındayız. Birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daha da güçlendirelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti, milletimizin feraseti ile darbe gecesi, iç cephemizi, birliğimizi daha da sağlamlaştırarak inşallah şehitlerimizin şehit düştüğü amaçları doğrultusunda bu ülkeyi, bu milleti, bu bayrağı sonsuza kadar yaşatmak için biz de siz de en yakınları olarak inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda 1071'den itibaren şehit düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Her bir gazimizin, her bir şehidimizin emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha iletiyor, sizlere saygılarımı sunuyorum." dedi.

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ise şehitliğin peygamberlikten sonra gelen en yüksek manevi makam olduğunu vurgulayarak, şehit aileleri ve gazilerin devletin ve milletin gözünde her zaman en kıymetli yerde olduğunu söyledi. Başkan Özcan,"15 Temmuz'un milletimizin iradesi, direnişi ve birlik ruhuyla yazılmış eşsiz bir demokrasi zaferi olduğu vurgulandı. Başkan Özcan, "Dünyanın hiçbir yerinde elinde hiçbir silah olmaksızın tankların, topun üzerine göğsünü açarak giden bir millet bulamazsınız. Kimdir bu millet? Türk milletidir. Gerçekten bu milletin bir ferdi olmak bizim içinde bir şanstır, bir onurdur. İnşallah ecdadın bize miras değil emanet olarak bıraktığı bu toprakları biz de gelecek kuşaklara en güzel şekilde ülkemizi, devletimizi geliştirerek, güçlendirerek bu emaneti bizden sonraki kuşaklara teslim edeceğiz. Şehitlerimizi bir kere daha şükranla ve minnetle anıyoruz. Milli birlik ve beraberliğimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Allah birliğimizi ve huzurumuzu daim etsin." ifadelerini kullandı.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şenkaya'da şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı buluşma - Son Dakika

Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
ChatGPT Ethereum’un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı ChatGPT Ethereum'un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
ABD’de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi
15 Temmuz etkinliklerinde “Atatürk fotoğrafları yasaklandı“ iddiasına yalanlama 15 Temmuz etkinliklerinde "Atatürk fotoğrafları yasaklandı" iddiasına yalanlama
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic’e dev bir teklif yaptık Resmen açıkladılar: Dusan Tadic'e dev bir teklif yaptık
TFF formalarda değişiklik yapıyor TFF formalarda değişiklik yapıyor
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nda 17 imza birden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 17 imza birden

15:29
Erdoğan’dan Meclis’te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar
Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar
14:55
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
13:35
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı
"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
12:45
FETÖ’ye darbe indiren operasyonun detayları
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları
10:03
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
23:26
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
23:11
Suriye’de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
Suriye'de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
22:33
İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu
İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu
22:26
CHP İlçe Başkanı Oykun Başar’ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti
CHP İlçe Başkanı Oykun Başar'ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti
21:53
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan’ın özgür olmasını istiyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor
21:28
Hindistan’daki uçak kazası sonrası bütün uçakların yakıt anahtarları incelenecek
Hindistan'daki uçak kazası sonrası bütün uçakların yakıt anahtarları incelenecek
20:50
İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı
İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı
20:49
Diyarbakır’da yangın 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 16:19:43. #7.13#
SON DAKİKA: Şenkaya'da şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.