Şenkaya\'da şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı buluşma

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şenkaya Belediyesi tarafından şehit aileleri yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Şirankes Yerleşkesindeki Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Şenkaya Kaymakamı Murat Çürük, İlçe Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Cumhuriyet Savcısı Ahmet Faruk Gürses, İlçe Emniyet Amiri Hüdaverdi Görücü, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Başaran, Şehit Aileleri, Gaziler, sivil toplum örgüt temsilcileri ile davetliler katıldı.

Şenkaya Kaymakamı Murat Çürük, 15 Temmuz'un milletimizin demokrasi tarihindeki önemine dikkat çekti. Kaymakam Çürük, Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilere minnet ve şükran duygularını iletti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çürük, "Bu tür etkinliklerin milli dayanışmayı güçlendirdiğini ve devlet olarak her zaman şehit aileleri ile gazilerimizin yanındayız. Birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daha da güçlendirelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti, milletimizin feraseti ile darbe gecesi, iç cephemizi, birliğimizi daha da sağlamlaştırarak inşallah şehitlerimizin şehit düştüğü amaçları doğrultusunda bu ülkeyi, bu milleti, bu bayrağı sonsuza kadar yaşatmak için biz de siz de en yakınları olarak inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda 1071'den itibaren şehit düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Her bir gazimizin, her bir şehidimizin emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha iletiyor, sizlere saygılarımı sunuyorum." dedi.

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ise şehitliğin peygamberlikten sonra gelen en yüksek manevi makam olduğunu vurgulayarak, şehit aileleri ve gazilerin devletin ve milletin gözünde her zaman en kıymetli yerde olduğunu söyledi. Başkan Özcan,"15 Temmuz'un milletimizin iradesi, direnişi ve birlik ruhuyla yazılmış eşsiz bir demokrasi zaferi olduğu vurgulandı. Başkan Özcan, "Dünyanın hiçbir yerinde elinde hiçbir silah olmaksızın tankların, topun üzerine göğsünü açarak giden bir millet bulamazsınız. Kimdir bu millet? Türk milletidir. Gerçekten bu milletin bir ferdi olmak bizim içinde bir şanstır, bir onurdur. İnşallah ecdadın bize miras değil emanet olarak bıraktığı bu toprakları biz de gelecek kuşaklara en güzel şekilde ülkemizi, devletimizi geliştirerek, güçlendirerek bu emaneti bizden sonraki kuşaklara teslim edeceğiz. Şehitlerimizi bir kere daha şükranla ve minnetle anıyoruz. Milli birlik ve beraberliğimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Allah birliğimizi ve huzurumuzu daim etsin." ifadelerini kullandı.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM