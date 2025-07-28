Serdal'ın Hayali Gerçek Oluyor - Son Dakika
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Serdal'ın Hayali Gerçek Oluyor

Serdal\'ın Hayali Gerçek Oluyor
28.07.2025 09:15
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Ameliyat olan 11 yaşındaki Serdal, yürümeye başladı ve Icardi ile tanışma hayalini paylaştı.

Adana'da ayağındaki kemik yanlış kaynadığı için yürüyemeyen ve hayatı kaykay üzerinde geçen 11 yaşındaki Serdal, ameliyat edilerek yeniden yürümeye başladı. En büyük hayalinin Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile tanışmak olduğunu söyleyen Serdal, "Ben, arkadaşlarımdan utandığım için okula gidemedim. Ama ayağım iyileşince okula gideceğim. En büyük hayalim de Mauro Icardi ile tanışmak" dedi.

2 yaşındayken sağ ayağının üstünden otomobil geçen ve olduğu ameliyatta ayağı yanlış kaynayan Serdal'ın ailesinin ihmali yüzünden adeta hayatı karardı. Babası madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve evi terk eden annesi de cezaevine düşen küçük çocuk anneannesi Şirvan Kılıç'ın yanında yaşamaya başladı.

Yıllardır kardeşleriyle birlikte okula gitmeyen, okuma yazma dahi bilmeyen Serdal, tekerlekli sandalyesi de olmadığı için atıl olarak bulduğu bir kaykayın üstünde hayatını sürdürdü.

İHA'nın haberi ses getirdi

İhlas Haber Ajansı'nın geçtiğimiz haftalarda Serdal'ın dramını haberleştirmesinin ardından Adana Valiliği harekete geçti. Önce ailenin sosyal yardımlara ulaşılması sağlanırken Serdal Kılıç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyat oldu, artık yürüyebiliyor

Burada yapılan tetkiklerin ardından Serdal, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mesut Uluöz tarafından kaval kemiği eğriliği ve ayak deformitesi ameliyatı yapılarak ayağına halka sistemi takıldı. Şu anda hastanede tedavisi devam eden Serdal'ın kemiği kaynadıktan sonra ayağındaki sistemin 2-3 ay içerisinde çıkartılacağı ve artık normal bir şekilde yürüyebileceği öğrenildi.

"Icardi'yi görmeyi çok istiyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Serdal Kılıç, büyüyünce polis olmak istediğini, artık okula da gideceğini anlatarak, "Yürümeyi ve okula gitmeyi çok istiyordum. Halı sahada maç yapmak istiyorum. Mauro Icardi'yi görmeyi çok istiyorum. Ayağım düzelmeye başladığı için çok mutluyum. Ben, arkadaşlarımdan utandığım için okula gidemedim. Ama ayağım iyileşince okula gideceğim. Büyüyünce de polis olmak istiyorum" dedi.

"Geniş bir bölgeye hizmet vermekteyiz"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Çiloğlu, Serdal'ın ameliyatının iyi geçtiğini belirterek, "Hastanemiz, gerek fiziki donanımı gerekse akademik uzman kadrosuyla bölgenin en büyük hastanelerinden biridir. Ortopedik travmatoloji olarak, her alanda branşlaşmış akademik ve uzman kadromuzla oldukça geniş bir bölgeye hizmet vermekteyiz" dedi.

Serdal'ın ameliyat sürecinden bahseden Doç. Dr. Mesut Uluöz, "Serdal, 7 yıldır ayağının üzerine basamıyordu. Şu an ayağındaki kemik kısmı düzelttik. İnşallah yakın zamanda ayağının üzerine de basabilecek. Bu işlemlerden sonra sağlıklı bir çocuk olarak hayatına devam edecek. Kırığın kaynaması zaman alacak. İyi bir beslenmeyle yaklaşık 2 ay içinde iyileşeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anneanne Şirvan Kılıç ise torununun sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu, okula gitmesini de istediğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Serdal'ın Hayali Gerçek Oluyor - Son Dakika

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