SERKA ve Aras EDAŞ iş birliğiyle Kars'ta istihdam garantili eğitim programı düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

SERKA ve Aras EDAŞ iş birliğiyle Kars'ta istihdam garantili eğitim programı düzenlendi

SERKA ve Aras EDAŞ iş birliğiyle Kars\'ta istihdam garantili eğitim programı düzenlendi

Serhat Kalkınma Ajansı ve Aras EDAŞ iş birliğiyle Kars'ta gerçekleştirilen istihdam garantili eğitim programı kapsamında gençlere elektrik dağıtım şebekesi işletme bakım ve şebeke varlıkları eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan gençler, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından TRA2 Bölgesi illerinde ve ilçelerinde istihdam edilecek.

22.04.2024 18:03
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SERKA ve Aras EDAŞ A.Ş iş birliğiyle Kars'ta istihdam garantili eğitim programı düzenlendi.

Serhat Kalkınma Ajansının 2024 yılı Çalışma Programı'nda yer alan faaliyetlerinden birisi olan "Kadınlar ve Gençler İçin Eğitim Modülleri" faaliyeti çerçevesinde Kars'ta "Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım ve Şebeke Varlıkları Eğitimi" verildi.

Kars'ta bulunan gençlerin istihdamında bölgenin koşulları ve beşeri nitelikler göz önüne alındığında güçlükler yaşandığı bilinen bir gerçektir. İstihdam süreçlerinde; sürdürebilir bir çalışan kültürünün oluşamaması, işveren beklentisine uygun çalışan profilinin bulunamaması dikkat çeken hususlar haline gelmiştir. Bu kapsamda, istihdamda sürdürebilirliği ve ölçeklenebilirliği tesis etmek, bölgedeki beşeri niteliğin gelişmesine katkıda bulunmak ve nitelikli personel ihtiyacı noktasında aksiyon alabilmek, özellikle kadınların ve gençlerin sosyo-ekonomik düzeylerinin artırmak ve kurumsal çalışma kültürünü personeller arasında yaygınlaştırmak amacıyla istihdam garantili eğitim programı kurgulanmıştır. Söz konusu programın hayata geçirilmesi için 2023 yılı sonunda Aras Elektrik Dağıtım A.Ş ile iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında, 17-18 Nisan 2024 tarihlerinde Kars'ta ikamet eden yaklaşık 30 gence Ajans desteğiyle birtakım teknik eğitimler verilmiştir. Bahsi geçen eğitimlerden, Kars ili Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa Lisesi başta olmak üzere ilde mesleki eğitim veren liselerden ve yüksekokullardan mezun gençler faydalanmıştır. Eğitimler neticesinde, teknik açıdan gerekli ve yeterli becerilerle donanmış ve Aras EDAŞ tarafından yapılan sınavda başarılı olmuş olan gençler, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından TRA2 Bölgesi illerinde ( Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) ve ilçelerinde 2024 yılı sonuna kadar istihdam edilecek. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SERKA ve Aras EDAŞ iş birliğiyle Kars'ta istihdam garantili eğitim programı düzenlendi - Son Dakika

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