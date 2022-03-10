Servis araçları denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Servis araçları denetlendi

10.03.2022 09:55
Servis araçları denetlendi

Adıyaman'da ekipler S Plakalı araçlara yönelik denetim yaptı.

Adıyaman'da ekipler S Plakalı araçlara yönelik denetim yaptı.

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından denetim yapıldı. Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü karşısında servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Özellikle S plakalı araçlar üzerinde denetimini yoğunlaştıran ekipler, araçların güzergah belgeleri ve araçta bulunması gereken araç ve gereçlerle ilgili denetim yaptı. Ekipler denetimlerde eksik evrağı olan sürücüleri uyardı. - ADIYAMAN

Servis araçları denetlendi

YORUMLAR
500
Adıyaman'da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi Adıyaman'da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi Aydın'da Şubat ayında 326 sürücünün ehliyetine el konuldu Aydın'da Şubat ayında 326 sürücünün ehliyetine el konuldu

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Tragger, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Servis araçları denetlendi - Son Dakika


Son Dakika
09:47 Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor
09:38 Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Hayranlarının tepkisi sert oldu: Ne meraklısın cinselliğe!
09:37 İngiliz ordusunda Ukrayna firarları: Emirlere karşı çıkıp savaşa katılmak üzere kaçtılar
09:35 İsrail Cumhurbaşkanı, Anıtkabir defterine Yahudilerin kutsal kitabı Zebur'dan 'barış' duası yazdı
09:35 İşte İstanbul'u esir alacak Aybar kar fırtınasının haritası
09:30 Tren garı umut istasyonu oldu! Savaş mağdurları için son çare!
09:28 Herzog, Avrupa'ya göndermek için İsrail gazını mı konuşmaya geldi? En uygun ve ucuz rota Türkiye
09:16 Mağazalar tek tek kapanıyor! Rus kadınları Victoria Secret'ın önünde uzun kuyruklar oluşturdu
09:08 Kar Boğaz'ı da vurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı
09:05 Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan tekrar bir araya geliyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 10:02:41. #1.11#
SON DAKİKA: Servis araçları denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement