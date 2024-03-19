Seyhan Belediyesi İftar Programları İlçe Halkını Buluşturuyor

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Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği iftar programları, ilçe halkını aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor.

Ramazan ayı ilahileri, sema gösterileri, çocuklar için Hacivat ile Karagöz etkinlikleriyle desteklenen iftar programları, Pınar, Emek, K. Dikili, Şakirpaşa, Tellidere ve Yeşiloba mahallelerinde halkın büyük bir katılımı ile gerçekleşti. Seyhan Belediye Başkanı ve İYİ Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Akif Kemal Akay, "Hemşerilerimizin ortak duygularla iftar soframızda buluştuk. Allah, tutulan tüm oruçları kabul, birliğimizi ise daim etsin" dedi.

10 AYRI MAHALLEDE İFTAR PROGRAMI GERÇEKLEŞECEK

Bugüne kadar altı mahallede gerçekleştirilen iftar programlarının Ramazan ayı sonuna kadar 10 ayrı mahallede daha gerçekleştirileceğine değinen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Ramazan'da aşımızı paylaşıyoruz. Ortak duygularla bir arada olup iftar sofralarımızda buluşuyoruz. Seyhan'da iftar bir başka güzel oluyor. Huzur içinde birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak oruçlarımızı tutuyoruz. Tüm Seyhan halkının Ramazan ayını hikmetiyle bayrama kavuşmasını diliyorum" diye konuştu.