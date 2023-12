Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi Rekor Kırdı

Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'nde bu yıl gerçekleştirilen kısırlaştırma sayısı, yıl bitmeden 4 bini geçti. Kısırlaştırma Merkezi, kendi rekorunu bir kez daha kırdı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından 2019 yılının kasım ayında hizmete açılan Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'nde, bugüne kadar 14 bin sokak hayvanının kısırlaştırma işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Aynı zaman diliminde 4 bin 791 sokak hayvanının tedavisi yapıldı, sokak canlıları için 5 bin adet mama ve su kabı dağıtıldı.

2023 BİTMEDEN REKOR KIRILDI

Akay, Kısırlaştırma Merkezi'nde görev yapan personelin özverili çalışmalarıyla her yıl, bir önceki yılda gerçekleştirilen kısırlaştırma operasyonu sayısının üzerine çıkıldığını aktardı.

Başkan Akay, "Geçtiğimiz yılın sonunda 3 bin 383 kısırlaştırma işlemini başarıyla gerçekleştiren merkezimiz, hayvanseverler yurttaşlarımızın işbirliğiyle henüz 2023 bitmeden 4 bin sokak hayvanının kısırlaştırma işlemini yaparak yeni bir rekor kırdı. Ayrıca merkezimizde bu yıl içinde 2 bin 800 sokak hayvanın bakımı ve tedavisi gerçekleştirildi. Merkezimiz bünyesinde görev yapan tüm mesai arkadaşlarımı özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

SEYHAN'DA SOKAK HAYVANLARI DA YALNIZ DEĞİL

Kısırlaştırma operasyonlarıyla hayvanların saldırganlığının önemli ölçüde engellendiğine işaret eden Başkan Akay, Seyhan Belediyesi olarak ilçede yaşayan tüm canlıların sağlıklı koşullarda yaşam hakkını korumak için görev yaptıklarının altını çizdi.

Akay, "Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sokaklardaki can dostlarımızın aç ve susuz kalmaması için de çalışıyor. 100'den fazla noktada tavuk kırıntısı, salam, sosis, sucuk, süt, mama, ekmek gibi gıda ürünlerinden oluşan günlük ortalama bir ton gıdayla sokak hayvanları için besleme çalışması yapıyoruz. Sokak canlılarının susuz kalmaması için Seyhan'daki esnafa ve hayvanseverlerimize 5 bin adet mama ve su kabı dağıttık. İlçemizin yeşil alanlarında aktif haldeki 220 adet otomatik su kabıyla da sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyoruz. Can dostlarımız için belediyemiz bünyesinde mama üretmeye de başladık. Seyhan'da can dostlarımızı da yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.