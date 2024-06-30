Seyhan Belediyesi Yaz Kursları Başladı - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi Yaz Kursları Başladı

Seyhan Belediyesi Yaz Kursları Başladı

Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz yaz kursları, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde başladı. Drama, tiyatro, halk oyunları, müzik ve yazarlık gibi farklı branşlarda verilen kurslar yoğun ilgi görüyor.

30.06.2024 14:36  Güncelleme: 14:43
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Seyhan Belediyesi'nin, yaz tatilinin daha verimli ve eğlenceli geçmesi amacıyla planladığı yaz kursları Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde başladı. Dışarıda çok az insanın kendi imkanlarıyla alabileceği, toplumda gençler arasında fırsat eşitliği oluşturmak adına düzenlenen ücretsiz kurslar hafta içi her gün yoğun katılım ile gerçekleşiyor.

Drama, Yetişkin Tiyatro Kursu, Halk Oyunları, Müzik Yaz Kursları, Yetişkin Diksiyon Kursu ve Yazarlık/ Dramatik Yazarlık Atölyesi olmak üzere altı branşta, kırk bir farklı eğitimin verildiği yaz kurslarının büyük bir ilgi gördüğünü belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, " Adana ve Seyhan uzun yıllardır Türkiye'nin kültürel yaşantısına yön veren çok sayıda sanatçının yetiştiği verimli bir kültür havzası. Bu yetenekler halen daha yetişmeye, var olmaya devam ediyorlar. Ancak bu yeteneklerin keşfedilmesi, eğitilmesi, gelişmesi ve gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için bu gibi imkanların sunulması gerekiyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kültür ve sanatın ışığı ile aydınlanması için desteğimizi esirgemiyoruz." dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, kursların çocuklar üzerinde sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, kişiliğine katkı, yeteneklerinin keşfedilmesi, takım çalışmasını, paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmesi, farklılıklara saygı duymayı, empati kurmayı ve ekip ruhunun gücünü öğrenmesi gibi faydalarının bulunduğunu ifade etti. Tekin, bu durumun çocukların hem okuldaki başarısını hem de ilerleyen dönemlerdeki sosyal yaşamına yansıyacağını, ailelerin de çocuklarını kurslara teşvik etmesini gerektiğini sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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