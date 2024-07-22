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Sıcaktan bunalan vatandaşlar termal havuzlara koşuyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Ilıca ve Yoncalı bölgesindeki termal havuzlar, serinlemek ve yüzmek isteyen vatandaşların sıcaklardan korunma yeri haline geldi.

Kütahya'da mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, soluğu Yoncalı'daki havuzlarda alıyor. Şifalı kaplıca suyu ile ünlü Ilıca ve Yoncalı, mevsimin en hareketli günlerini yaşıyor.

Kütahya Belediyesi Simpaş A.Ş. Hamam ve Havuzlardan Sorumlu Mesul Müdürü Oğuzhan Kara, "Bilindiği gibi, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Havalar sıcak. Sıcaktan bunalan vatandaşlar adeta termal havuzlara koşuyor. Vatandaşlar burada hem serinliyor, hem de kaplıca suyundan istifade ediyor. Termal sular, başta romatizmal hastalıklar olmak üzere onlarca rahatsızlığın şifa kaynağı. Biz de halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar gün boyu hem eğlenip, hem de serinlemenin tadını çıkartıyor.

Kütahya il genelinde bugün ve önümüzdeki 4 gün boyunca hava sıcaklığının 32-36 arasında hissedileceği belirtildi.