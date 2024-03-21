Baharın gelişi olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı, Siirt'te düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliklerinde halk oyunları gösterisi yapılarak, Nevruz ateşi yakıldı. Daha sonra il protokolü örs üzerinde demir dövdü. Yağışlı havaya rağmen etkinliğin güzel geçtiğini belirten Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, "Bugün 21 Mart, baharın habercisi olan bayramımızı kutladık. Bugün hava muhalefetine rağmen güzel bir gün geçirdik. Gençlerimiz, valimiz, protokolümüzün ve değerli öğrencilerimizin katılımıyla etkinliğimizi gerçekleştirdik. Hava muhalefetinden dolayı etkinliğimizi istediğimiz gibi gerçekleştiremedik ama yine de mutlu, güzel bir gün oldu" dedi.
Etkinliğe katılanlar yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayarak, halaylar çekti. - SİİRT
Son Dakika › Yerel › Siirt'te Nevruz Bayramı coşkusu - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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